У Львові створили план спротиву окупації: будуть проводити навчання громадян

Львівська міська рада створили план дій у разі повномасштабних воєнних дій, зокрема передбачають навчання цивільного населення з надання першої домедичної допомоги та співпрацю з місцевою територіальною обороною.

Джерело: пресслужба ЛМР з коментарем мера Андрія Садового

Пряма мова Садового: "Сильною країна є тоді, коли є сильні громадяни: освічені і озброєні інформацією, які вміють захищати себе, свій дім і свою рідну країну. У Швейцарії, Ізраїлі кожен громадянин вміє володіти стрілецькою зброєю і вміє надавати домедичну допомогу. І це мають вміти всі громадяни нашої країни.

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Наше завдання – максимально допомагати і проводити просвітницьку роботу і навчання серед населення, щоб люди вміли захищати рідну країну".

Деталі: Програма розрахована на 2022-2024 роки.

Насамперед, у мерії сподіваються проводити навчання громадян з освоєння основних бойових навичок і навичок надання першої домедичної допомоги.

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Крім того, у мерії хочуть налагодити співпрацю місцевого населення з місцевими військовими підрозділами та батальйонами територіальної оборони.

У програмі передбачили підтримку матеріально-технічного забезпечення військових частин, розташованих на Львівщині, зокрема силами місцевого бюджету.

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