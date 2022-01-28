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У Львові створили план спротиву окупації: будуть проводити навчання громадян

П'ятниця, 28 січня 2022, 18:26
Військові навчання на полігоні. Фото: пресслужба ЛМР

Львівська міська рада створили план дій у разі повномасштабних воєнних дій, зокрема передбачають навчання цивільного населення з надання першої домедичної допомоги та співпрацю з місцевою територіальною обороною.

Джерело: пресслужба ЛМР з коментарем мера Андрія Садового

Пряма мова Садового: "Сильною країна є тоді, коли є сильні громадяни: освічені і озброєні інформацією, які вміють захищати себе, свій дім і свою рідну країну. У Швейцарії, Ізраїлі кожен громадянин вміє володіти стрілецькою зброєю і вміє надавати домедичну допомогу. І це мають вміти всі громадяни нашої країни.

Наше завдання – максимально допомагати і проводити просвітницьку роботу і навчання серед населення, щоб люди вміли захищати рідну країну".

Деталі: Програма розрахована на 2022-2024 роки.

Насамперед, у мерії сподіваються проводити навчання громадян з освоєння основних бойових навичок і навичок надання першої домедичної допомоги.

Крім того, у мерії хочуть налагодити співпрацю місцевого населення з місцевими військовими підрозділами та батальйонами територіальної оборони.

У програмі передбачили підтримку матеріально-технічного забезпечення військових частин, розташованих на Львівщині, зокрема силами місцевого бюджету.

Передісторія: 

  • У столиці місцева влада 28 січня звітувала про підготовку об’єктів укриття та бомбосховищ. Кличко каже, що в місті готові до укриття населення в разі повітряних чи ракетних атак близько пів сотні бомбосховищ і 4500 об’єктів подвійного призначення. Основним бомбосховищем у Києві будуть комунікації метрополітену, за словами Кличка.
  • 28 січня Кличко зібрав міських голів обласних центрів на засідання Асоціації міст в Києві. Мери обговорюють заходи щодо підготовки в разі російського вторгнення.
  • Американські журналісти зі джерел у розвідці США заявили, що Росія здійснила останні приготування до повномасштабного наступу.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков, у ході години запитань до уряду в парламенті, заявив, що кількість військ Росії на кордонах співмірна з кількістю, яку Росія сконцентрувала напередодні Великодня в 2021 року. Він запевнив, що в української армії вдосталь сучасного озброєння, яке зможе ефективно вражати російські танки та військову техніку.

Українська правда
Теми: ЛьвівСадовийвійнаЛьвівщина
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