У Львові створили план спротиву окупації: будуть проводити навчання громадян
Львівська міська рада створили план дій у разі повномасштабних воєнних дій, зокрема передбачають навчання цивільного населення з надання першої домедичної допомоги та співпрацю з місцевою територіальною обороною.
Джерело: пресслужба ЛМР з коментарем мера Андрія Садового
Пряма мова Садового: "Сильною країна є тоді, коли є сильні громадяни: освічені і озброєні інформацією, які вміють захищати себе, свій дім і свою рідну країну. У Швейцарії, Ізраїлі кожен громадянин вміє володіти стрілецькою зброєю і вміє надавати домедичну допомогу. І це мають вміти всі громадяни нашої країни.
Наше завдання – максимально допомагати і проводити просвітницьку роботу і навчання серед населення, щоб люди вміли захищати рідну країну".
Деталі: Програма розрахована на 2022-2024 роки.
Насамперед, у мерії сподіваються проводити навчання громадян з освоєння основних бойових навичок і навичок надання першої домедичної допомоги.
Крім того, у мерії хочуть налагодити співпрацю місцевого населення з місцевими військовими підрозділами та батальйонами територіальної оборони.
У програмі передбачили підтримку матеріально-технічного забезпечення військових частин, розташованих на Львівщині, зокрема силами місцевого бюджету.
Передісторія:
- У столиці місцева влада 28 січня звітувала про підготовку об’єктів укриття та бомбосховищ. Кличко каже, що в місті готові до укриття населення в разі повітряних чи ракетних атак близько пів сотні бомбосховищ і 4500 об’єктів подвійного призначення. Основним бомбосховищем у Києві будуть комунікації метрополітену, за словами Кличка.
- 28 січня Кличко зібрав міських голів обласних центрів на засідання Асоціації міст в Києві. Мери обговорюють заходи щодо підготовки в разі російського вторгнення.
- Американські журналісти зі джерел у розвідці США заявили, що Росія здійснила останні приготування до повномасштабного наступу.
- Міністр оборони України Олексій Резніков, у ході години запитань до уряду в парламенті, заявив, що кількість військ Росії на кордонах співмірна з кількістю, яку Росія сконцентрувала напередодні Великодня в 2021 року. Він запевнив, що в української армії вдосталь сучасного озброєння, яке зможе ефективно вражати російські танки та військову техніку.