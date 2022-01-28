Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Львове создали план сопротивления оккупации: будут проводить учения граждан

Пятница, 28 января 2022, 17:26
Во Львове создали план сопротивления оккупации: будут проводить учения граждан
Военные учения на полигоне. Фото: пресс-служба ЛГС

Львовский городской совет создал план действий в случае полномасштабных военных действий, в частности, предусматривают учения гражданского населения по оказанию первой домедицинской помощи и сотрудничество с местной территориальной обороной.

Источник: пресс-служба ЛГС с комментарием мэра Андрея Садового

Прямая речь Садового: "Сильной страной является тогда, когда есть сильные граждане: образованные и вооруженные информацией, умеющие защищать себя, свой дом и свою родную страну. В Швейцарии, Израиле каждый гражданин умеет владеть стрелковым оружием и умеет оказывать первую медицинскую помощь. И это должны уметь все граждане нашей страны.

Реклама:

Наша задача – максимально помогать и проводить просветительскую работу и обучение среди населения, чтобы люди умели защищать родную страну".

Детали: Программа рассчитана на 2022-2024 годы.

В первую очередь, в мэрии надеются проводить обучение граждан по освоению основных боевых навыков и навыков оказания первой домедицинской помощи.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, в мэрии хотят наладить сотрудничество местного населения с местными военными подразделениями и батальонами территориальной обороны.

В программе предусмотрена поддержка материально-технического обеспечения воинских частей, расположенных на Львовщине, в частности силами местного бюджета.

Предыстория:

  • В столице местные власти 28 января отчитались о подготовке объектов укрытия и бомбоубежищ. Кличко говорит, что в городе готовы к укрытию населения в случае атаки с воздулах в около полусотне бомбоубежищах и 4500 объектах двойного назначения. Основным бомбоубежищем в Киеве будут коммуникации метрополитена, по словам Кличко.
  • 28 января Кличко собрал мэров областных центров на заседание Ассоциации городов в Киеве. Мэры обсуждают мероприятия по подготовке в случае российского вторжения.
  • Американские журналисты из источников в разведке США заявили, что Россия осуществила последние приготовления к полномасштабному наступлению.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников, в ходе часа вопросов правительству в парламенте, заявил, что количество войск России на границах соразмерно с количеством, которое Россия сконцентрировала накануне Пасхи в 2021 году. Он заверил, что у украинской армии достаточно современного вооружения, которое сможет эффективно поражать российские танки и военную технику.

Украинская правда
Темы: ЛьвовСадовыйвойнаЛьвовщина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Львов
Слишком много уверенной красоты: во Львове спорят об обнаженной женской скульптуре в Стрыйском парке
Во Львове дети, родители которых погибли на войне, ежегодно будут получать 50 тысяч грн
Во Львове обследуют все балконы домов
Последние новости
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: