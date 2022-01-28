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Во Львове создали план сопротивления оккупации: будут проводить учения граждан

Пятница, 28 января 2022, 18:26
Военные учения на полигоне. Фото: пресс-служба ЛГС

Львовский городской совет создал план действий в случае полномасштабных военных действий, в частности, предусматривают учения гражданского населения по оказанию первой домедицинской помощи и сотрудничество с местной территориальной обороной.

Источник: пресс-служба ЛГС с комментарием мэра Андрея Садового

Прямая речь Садового: "Сильной страной является тогда, когда есть сильные граждане: образованные и вооруженные информацией, умеющие защищать себя, свой дом и свою родную страну. В Швейцарии, Израиле каждый гражданин умеет владеть стрелковым оружием и умеет оказывать первую медицинскую помощь. И это должны уметь все граждане нашей страны.

Наша задача – максимально помогать и проводить просветительскую работу и обучение среди населения, чтобы люди умели защищать родную страну".

Детали: Программа рассчитана на 2022-2024 годы.

В первую очередь, в мэрии надеются проводить обучение граждан по освоению основных боевых навыков и навыков оказания первой домедицинской помощи.

Кроме того, в мэрии хотят наладить сотрудничество местного населения с местными военными подразделениями и батальонами территориальной обороны.

В программе предусмотрена поддержка материально-технического обеспечения воинских частей, расположенных на Львовщине, в частности силами местного бюджета.

Предыстория:

  • В столице местные власти 28 января отчитались о подготовке объектов укрытия и бомбоубежищ. Кличко говорит, что в городе готовы к укрытию населения в случае атаки с воздулах в около полусотне бомбоубежищах и 4500 объектах двойного назначения. Основным бомбоубежищем в Киеве будут коммуникации метрополитена, по словам Кличко.
  • 28 января Кличко собрал мэров областных центров на заседание Ассоциации городов в Киеве. Мэры обсуждают мероприятия по подготовке в случае российского вторжения.
  • Американские журналисты из источников в разведке США заявили, что Россия осуществила последние приготовления к полномасштабному наступлению.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников, в ходе часа вопросов правительству в парламенте, заявил, что количество войск России на границах соразмерно с количеством, которое Россия сконцентрировала накануне Пасхи в 2021 году. Он заверил, что у украинской армии достаточно современного вооружения, которое сможет эффективно поражать российские танки и военную технику.

Украинская правда
Темы: ЛьвовСадовыйвойнаЛьвовщина


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