Во Львове создали план сопротивления оккупации: будут проводить учения граждан

Львовский городской совет создал план действий в случае полномасштабных военных действий, в частности, предусматривают учения гражданского населения по оказанию первой домедицинской помощи и сотрудничество с местной территориальной обороной.

Источник: пресс-служба ЛГС с комментарием мэра Андрея Садового

Прямая речь Садового: "Сильной страной является тогда, когда есть сильные граждане: образованные и вооруженные информацией, умеющие защищать себя, свой дом и свою родную страну. В Швейцарии, Израиле каждый гражданин умеет владеть стрелковым оружием и умеет оказывать первую медицинскую помощь. И это должны уметь все граждане нашей страны.

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Наша задача – максимально помогать и проводить просветительскую работу и обучение среди населения, чтобы люди умели защищать родную страну".

Детали: Программа рассчитана на 2022-2024 годы.

В первую очередь, в мэрии надеются проводить обучение граждан по освоению основных боевых навыков и навыков оказания первой домедицинской помощи.

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Кроме того, в мэрии хотят наладить сотрудничество местного населения с местными военными подразделениями и батальонами территориальной обороны.

В программе предусмотрена поддержка материально-технического обеспечения воинских частей, расположенных на Львовщине, в частности силами местного бюджета.

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