Спроби перекроїти мапу Європи спричинять санкції для Росії – Фінляндія

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що якщо Росія вторгнеться в Україну або розпочне операцію активної гібридної дії, західні країни насамперед відповідатимуть сильними економічними санкціями.

Джерело: голова фінського МЗС у програмі Ykkösaamu, фінська державна телерадіокомпанія Yle

Пряма мова: "Якщо події почнуть розгортатися за найгіршим сценарієм, то Захід цілком очевидно відреагує додатковими економічними санкціями.

Дуже хочеться вірити, що до цього не дійде. Але якщо одна зі сторін почне із застосуванням сили перекроювати мапу Європи і втручатися в суверенітет інших держав, то першим кроком у відповідь стануть потужні економічні санкції".

Деталі: Так Пекка Хаавісто прокоментував переговори президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського,

Голова Білого Дому у телефонній розмові з українським лідером запевнив, що західна спільнота моментально відреагує на можливі воєнні дії з боку Росії. При цьому Байден наголосив, що підтримує дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту.

Чому це важливо: РФ нарощує війська поблизу України і розвідки повідомляють про високу ймовірність вторгнення російських військ у нашу країну вже в січні 2022 року.

Росія вимагає від НАТО гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід та не прийме Україну у свої члени.

Нагадаємо: 17 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про "гарантії безпеки" від НАТО, який Москва передала Вашингтону.

У Білому домі заявили, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

У НАТО назвали свої умови для діалогу, заявивши, що він має враховувати занепокоєння Альянсу щодо дій Росії та відбуватися в консультаціях із європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.