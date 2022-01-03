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Спроби перекроїти мапу Європи спричинять санкції для Росії – Фінляндія

Понеділок, 3 січня 2022, 19:25
Спроби перекроїти мапу Європи спричинять санкції для Росії – Фінляндія
Фото Yle

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що якщо Росія вторгнеться в Україну або розпочне операцію активної гібридної дії, західні країни насамперед відповідатимуть сильними економічними санкціями.

Джерело: голова фінського МЗС у програмі Ykkösaamu, фінська державна телерадіокомпанія Yle

Пряма мова: "Якщо події почнуть розгортатися за найгіршим сценарієм, то Захід цілком очевидно відреагує додатковими економічними санкціями.

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Дуже хочеться вірити, що до цього не дійде. Але якщо одна зі сторін почне із застосуванням сили перекроювати мапу Європи і втручатися в суверенітет інших держав, то першим кроком у відповідь стануть потужні економічні санкції".

Деталі: Так Пекка Хаавісто прокоментував переговори президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського,

Голова Білого Дому у телефонній розмові з українським лідером запевнив, що західна спільнота моментально відреагує на можливі воєнні дії з боку Росії. При цьому Байден наголосив, що підтримує дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту.

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Чому це важливо: РФ нарощує війська поблизу України і розвідки повідомляють про високу ймовірність вторгнення російських військ у нашу країну вже в січні 2022 року. 

Росія вимагає від НАТО гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід та не прийме Україну у свої члени.

Нагадаємо: 17 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про "гарантії безпеки" від НАТО, який Москва передала Вашингтону.

У Білому домі заявили, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

У НАТО назвали свої умови для діалогу, заявивши, що він має враховувати занепокоєння Альянсу щодо дій Росії та відбуватися в консультаціях із європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Теми: санкціївійнаРосіяФінляндіяЄвропа
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