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Другу добу на Донбасі — “тиша”

Неділя, 30 січня 2022, 07:25
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 29 січня на Донбасі не було жодного порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

Джерело: штаб ООС у facebook

Деталі: Крім того, як повідомляється, станом на 7 ранку порушень "тиші" також не було.

Нагадаємо:

  • 27 січня з боку російських найманців було 2 порушення "тиші". Зокрема, неподалік Мар’їнки окупанти обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї. На Луганщині диверсійно-розвідувальна група росіян спробувала проникнути на передові позиції українського війська, проте їх спинили
  • 28 січня окупанти не зривали "тиші".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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