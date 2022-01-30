Другу добу на Донбасі — “тиша”
Неділя, 30 січня 2022, 07:25
За добу 29 січня на Донбасі не було жодного порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.
Джерело: штаб ООС у facebook
Деталі: Крім того, як повідомляється, станом на 7 ранку порушень "тиші" також не було.
Нагадаємо:
- 27 січня з боку російських найманців було 2 порушення "тиші". Зокрема, неподалік Мар’їнки окупанти обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї. На Луганщині диверсійно-розвідувальна група росіян спробувала проникнути на передові позиції українського війська, проте їх спинили.
- 28 січня окупанти не зривали "тиші".
Українська правда