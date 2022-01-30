Другу добу на Донбасі — “тиша”

За добу 29 січня на Донбасі не було жодного порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

Джерело: штаб ООС у facebook

Деталі: Крім того, як повідомляється, станом на 7 ранку порушень "тиші" також не було.

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