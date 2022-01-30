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Вторые сутки на Донбассе — "тишина"

Воскресенье, 30 января 2022, 07:25
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 29 января на Донбассе не было никакого нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Источник: штаб ООС в facebook

Детали: Кроме того, как сообщается, по состоянию на 7 утра нарушений "тишины" также не было.

Напомним:

  • 27 января со стороны российских наемников было 2 нарушения "тишины". В частности, недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия. В Луганской области диверсионно-разведывательная группа россиян попыталась проникнуть на передовые позиции украинского войска, однако их остановили.
  • 28 января оккупанты не срывали "тишины".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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