Вторые сутки на Донбассе — "тишина"

За сутки 29 января на Донбассе не было никакого нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Источник: штаб ООС в facebook

Детали: Кроме того, как сообщается, по состоянию на 7 утра нарушений "тишины" также не было.

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Напомним: