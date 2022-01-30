Вторые сутки на Донбассе — "тишина"
Воскресенье, 30 января 2022, 06:25
За сутки 29 января на Донбассе не было никакого нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.
Источник: штаб ООС в facebook
Детали: Кроме того, как сообщается, по состоянию на 7 утра нарушений "тишины" также не было.
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Напомним:
- 27 января со стороны российских наемников было 2 нарушения "тишины". В частности, недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия. В Луганской области диверсионно-разведывательная группа россиян попыталась проникнуть на передовые позиции украинского войска, однако их остановили.
- 28 января оккупанты не срывали "тишины".
Украинская правда