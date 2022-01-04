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Уже 5,7 тисячі українців отримали бустерну дозу ковід-вакцини

Вівторок, 4 січня 2022, 07:39

У понеділок 3 січня 36 289 людей в Україні вакцинувалися проти Covid-19. 

Джерело: МОЗ

Деталі: У цей вихідний для багатьох понеділок першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.

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Загалом від початку вакцинальної кампанії проведено 28 493 854 щеплення, щеплено 14 721 822 людин.

Першу дозу вакцини отримали 14 721 820 людей, дві дози вакцини – 13 762 162 людини, додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. 

Нагадаємо: Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що найближчим часом може бути прийнято рішення про дозвіл на отримання бустерної дози вакцини проти коронавірусу для всіх охочих.

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