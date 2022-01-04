Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Уже 5,7 тисячі українців отримали бустерну дозу ковід-вакцини

Вівторок, 4 січня 2022, 08:39

У понеділок 3 січня 36 289 людей в Україні вакцинувалися проти Covid-19. 

Джерело: МОЗ

Деталі: У цей вихідний для багатьох понеділок першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.

Загалом від початку вакцинальної кампанії проведено 28 493 854 щеплення, щеплено 14 721 822 людин.

Першу дозу вакцини отримали 14 721 820 людей, дві дози вакцини – 13 762 162 людини, додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. 

Нагадаємо: Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що найближчим часом може бути прийнято рішення про дозвіл на отримання бустерної дози вакцини проти коронавірусу для всіх охочих.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Держсекретар США про Казахстан: Коли росіяни у вашому домі, їх важко змусити піти

оновленоНАТО має бути готовим до провалу діалогу з РФ – Столтенберг

фото, доповненоСитуація в Алмати: трупи, грабежі, нестача хліба, черги до банкоматів

Киргизстан і Таджикистан відправлять своїх військових до Казахстану

фотоМВС Казахстану заявило про затримання майже 4 тисяч людей

документАрешт активів "Прямого" й "5 каналу": адвокат Порошенка звинуватив ДБР у брехні

Усі новини...
Останні новини
23:31
Військові Лукашенка в Казахстані "розпочали виконання завдань"
23:02
Держсекретар США про Казахстан: Коли росіяни у вашому домі, їх важко змусити піти
22:41
60% німців підтримують "Північний потік-2" – опитування
21:50
Блінкен про заяви РФ щодо України: Як лис би стверджував, що йому загрожують кури
21:25
оновленоНАТО має бути готовим до провалу діалогу з РФ – Столтенберг
20:52
Іран заявив про готовність до переговорів щодо збитого літака МАУ
20:02
Блінкен обговорив із Кулебою потенційні дії США і союзників щодо військ РФ
19:45
У Києві зросла кількість смертей від Covid
19:05
фото, доповненоСитуація в Алмати: трупи, грабежі, нестача хліба, черги до банкоматів
18:37
Країни НАТО погодили позицію на переговори з Росією
Усі новини...