Reuters: БТР і військові зайшли на головну площу Алмати, лунали постріли

Кілька бронетранспортерів і десятки військовослужбовців, які рухалися пішки, зайшли на головну площу Алмати в Казахстані.

Джерело: кореспонденти Reuters

Деталі: За словами свідків Reuters, було чутно постріли, коли військові наближалися до натовпу.

Що передувало: Влада Алмати заявила про початок "антитерористичної спецоперації з метою встановлення порядку в місті".

Передісторія: