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МВС Казахстану заявило про затримання майже 4 тисяч людей

П'ятниця, 7 січня 2022, 15:41
МВС Казахстану заявило про затримання майже 4 тисяч людей
Tengrinews.kz

У ході протестів у Казахстані було затримано понад 3800 людей, 26 протестувальників убито та 26 – поранено.

Джерело: Tengrinews.kz з посиланням на МВС Казахстану, президент країни Касим-Жомарт Токаєв у зверненні

 
Tengrinews.kz

Деталі: За новими даними МВС Казахстану, по всій країні було затримано 3811 людей. При цьому 26 протестувальників було вбито та 26 – поранено.

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Водночас, Токаєв у зверненні заявив, що "тільки на Алмати напало 20 тисяч бандитів", маючи на увазі протестувальників.

За його словами, в країні очікується "розбір польотів". "Критично важливо зрозуміти, чому держава "проспала" підпільну підготовку терактів сплячих осередків бойовиків", - сказав він.

 
Tengrinews.kz

Президент заявив, що "бойовики" поки що не склали зброї, продовжують "вчиняти злочини" або готуватися до них.

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Tengrinews.kz

"Боротьбу з ними треба довести до кінця. Хто не здасться, буде знищений", - сказав він.

 
Tengrinews.kz

Видання Tengrinews.kz опублікувало фото з Алмати після протистояння протестувальників та силовиків.

Передісторія:

  • З 2 січня в Казахстані тривають протести. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
  • 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію".
  • Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані.
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Теми: Казахстан
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