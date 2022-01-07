Іран заявив про готовність до переговорів щодо збитого літака МАУ

Іран заявив про готовність провести двосторонні переговори з країнами, громадяни яких загинули в катастрофі МАУ в Тегерані.

Джерело: заява МЗС Ірану

Дослівно: "Незважаючи на незаконні дії деяких конкретних країн, які намагаються використати цей болісний інцидент і тяжке становище тих, що залишилися живими, у своїх власних політичних цілях, Ісламська Республіка Іран знову заявляє про свою готовність провести двосторонні переговори з будь-якою з відповідних країн щодо вжитих заходів, на основі доброчесності, поваги суверенітету країн та їх внутрішніх законів, міжнародних зобов'язань урядів та відповідно до порядку денного, узгодженого обома сторонами".

Деталі: В Ірані наголосили, що 5 січня 2021 року схвалили виплату грошової компенсації сім'ям жертв.

"У Міністерстві доріг та міського розвитку було сформовано штат, який вжив необхідних заходів для здійснення процесу оплати та здійснив виплати ряду сімей відповідно до нормативних актів", - зазначили в МЗС країни.

Що передувало: 6 січня Міжнародна група з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" заявила, що Іран відповів відмовою на пропозицію групи приєднатись до переговорів щодо компенсацій.

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