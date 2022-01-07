Іран заявив про готовність до переговорів щодо збитого літака МАУ
Іран заявив про готовність провести двосторонні переговори з країнами, громадяни яких загинули в катастрофі МАУ в Тегерані.
Джерело: заява МЗС Ірану
Дослівно: "Незважаючи на незаконні дії деяких конкретних країн, які намагаються використати цей болісний інцидент і тяжке становище тих, що залишилися живими, у своїх власних політичних цілях, Ісламська Республіка Іран знову заявляє про свою готовність провести двосторонні переговори з будь-якою з відповідних країн щодо вжитих заходів, на основі доброчесності, поваги суверенітету країн та їх внутрішніх законів, міжнародних зобов'язань урядів та відповідно до порядку денного, узгодженого обома сторонами".
Деталі: В Ірані наголосили, що 5 січня 2021 року схвалили виплату грошової компенсації сім'ям жертв.
"У Міністерстві доріг та міського розвитку було сформовано штат, який вжив необхідних заходів для здійснення процесу оплати та здійснив виплати ряду сімей відповідно до нормативних актів", - зазначили в МЗС країни.
Що передувало: 6 січня Міжнародна група з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" заявила, що Іран відповів відмовою на пропозицію групи приєднатись до переговорів щодо компенсацій.
Передісторія:
- 8 січня 2020 року літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розбився в Ірані. У літаку було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі 176 осіб загинули.
- 11 січня 2020 року Іран визнав, що збив пасажирський літак авіакомпанії МАУ. До цього нібито призвів людський фактор: військові помилково прийняли авіалайнер за ворожу ціль. У липні 2020 року в Ірані заявили, що катастрофа була викликана неправильним налаштуванням системи протиповітряної оборони.
- Іран зволікав із наданням інформації та рішенням про компенсації родинам загиблих. Іран передав Франції "чорні скриньки" літака МАУ лише влітку. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що розшифровані дані підтверджують, що було "незаконне втручання в літак".
- 30 грудня стало відомо, що Іран виділить $150 000 родинам кожної із жертв катастрофи рейсу PS752 (літака МАУ). Канаду не задовільняє така пропозиція Ірану.
- 31 грудня 2020 року Іран "з п'ятої спроби" передав Україні проєкт технічного звіту щодо причин катастрофи літака МАУ в Тегерані.