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Роковини катастрофи літака МАУ: в Ірані відкрили алею пам’яті

Субота, 8 січня 2022, 11:57
Роковини катастрофи літака МАУ: в Ірані відкрили алею пам’яті
Укрінформ

Посольство України в Ірані в другі роковини катастрофи українського літака урочисто відкрило поблизу Тегерану Алею пам'яті жертв рейсу PS752.

Джерело: посол України в Ірані Сергій Бурдиляк у коментарі Укрінформу

Пряма мова Бурдиляка: "Під Тегераном, у дуже мальовничій місцевості Лавасан, було висаджено 176 шовковиць у пам'ять про всіх загиблих у авіатрощі. Сьогодні ми офіційно відкрили цю Алею і встановили 11 пам'ятних знаків з портретами загиблих в авіакатастрофі наших співвітчизників".

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Деталі: Він розповів, що ця ідея посольства була втілена за підтримки членів сімей іранських жертв катастрофи, з якими українські дипломати підтримують постійний контакт, та компанії, яка займається озелененням Тегерану.

Закласти Алею пам’яті саме в Лавасані запропонували члени сімей загиблих у катастрофі іранців, які проживають поблизу цього мальовничого місця. Навесні тут планують висадити чорнобривці й прокласти спеціальні доріжки.

 
Всі фото Укрінформ

Бурдиляк також поінформував, що співробітники посольства разом із сім'ями взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих на місці падіння "Боїнгу".

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За його словами, цьогоріч місце трагедії відвідала значна кількість іранців, а місцева влада організувала символічну церемонію вшанування загиблих: у небі кружляв гелікоптер, з якого на землю падали квіти.

 

Посол України повідомив, що на місці авіатрощі планується встановити пам’ятний камінь, а невдовзі створити меморіал.

Що передувало: 7 січня Іран заявив про готовність провести двосторонні переговори з країнами, громадяни яких загинули в катастрофі МАУ в Тегерані.

Дивіться також: "Таємниця загибелі Ромео" - фільм Леоніда Канфера про катастрофу літака МАУ під Тегераном

Передісторія:

  • 8 січня 2020 року літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розбився в Ірані. У літаку було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі 176 осіб загинули.
  • 11 січня 2020 року Іран визнав, що збив пасажирський літак авіакомпанії МАУ. До цього нібито призвів людський фактор: військові помилково прийняли авіалайнер за ворожу ціль. У липні 2020 року в Ірані заявили, що катастрофа була викликана неправильним налаштуванням системи протиповітряної оборони.
  • Іран зволікав із наданням інформації та рішенням про компенсації родинам загиблих. Іран передав Франції "чорні скриньки" літака МАУ лише влітку. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що розшифровані дані підтверджують, що було "незаконне втручання в літак".
  • 30 грудня стало відомо, що Іран виділить $150 000 родинам кожної із жертв катастрофи рейсу PS752 (літака МАУ). Канаду не задовільняє така пропозиція Ірану.
  • 31 грудня 2020 року Іран "з п'ятої спроби" передав Україні проєкт технічного звіту щодо причин катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Теми: катастрофа МАУ в ІраніІран
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