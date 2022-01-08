Роковини катастрофи літака МАУ: в Ірані відкрили алею пам’яті

Посольство України в Ірані в другі роковини катастрофи українського літака урочисто відкрило поблизу Тегерану Алею пам'яті жертв рейсу PS752.

Джерело: посол України в Ірані Сергій Бурдиляк у коментарі Укрінформу

Пряма мова Бурдиляка: "Під Тегераном, у дуже мальовничій місцевості Лавасан, було висаджено 176 шовковиць у пам'ять про всіх загиблих у авіатрощі. Сьогодні ми офіційно відкрили цю Алею і встановили 11 пам'ятних знаків з портретами загиблих в авіакатастрофі наших співвітчизників".

Деталі: Він розповів, що ця ідея посольства була втілена за підтримки членів сімей іранських жертв катастрофи, з якими українські дипломати підтримують постійний контакт, та компанії, яка займається озелененням Тегерану.

Закласти Алею пам’яті саме в Лавасані запропонували члени сімей загиблих у катастрофі іранців, які проживають поблизу цього мальовничого місця. Навесні тут планують висадити чорнобривці й прокласти спеціальні доріжки.

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Бурдиляк також поінформував, що співробітники посольства разом із сім'ями взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих на місці падіння "Боїнгу".

За його словами, цьогоріч місце трагедії відвідала значна кількість іранців, а місцева влада організувала символічну церемонію вшанування загиблих: у небі кружляв гелікоптер, з якого на землю падали квіти.

Посол України повідомив, що на місці авіатрощі планується встановити пам’ятний камінь, а невдовзі створити меморіал.

Що передувало: 7 січня Іран заявив про готовність провести двосторонні переговори з країнами, громадяни яких загинули в катастрофі МАУ в Тегерані.

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