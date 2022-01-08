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ДТП з 16-річним водієм Infinitі в Харкові: у крові загиблого виявили алкоголь

Субота, 8 січня 2022, 13:15
ДТП з 16-річним водієм Infinitі в Харкові: у крові загиблого виявили алкоголь
ФОТО: СУСПІЛЬНЕ

У крові загиблого в ДТП за участю 16-річного водія Infinitі в Харкові виявили алкоголь, однак у його діях не було порушень правил дорожнього руху, що могли стати причиною аварії.

Джерело: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "У крові загиблого виявлено 3,65 проміле. Це адміністративне правопорушення. Через смерть водій не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за кермування автомобілем у стані алкогольного сп‘яніння.

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В його діях не було порушень правил дорожнього руху, що були б у причинно-наслідковому зв‘язку з причиною ДТП, що підтверджується висновками автотехнічної експертизи".

Деталі: Коментуючи можливість використання факту сп’яніння загиблого захистом неповнолітнього водія, Чубенко зазначив, що слідство зібрало достатню доказову базу.

"У ході проведених слідчих дій ми повністю та всебічно довели провину підозрюваного, а також маємо достатньо доказів, які надамо суду", - сказав речник облпрокуратури.

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Він додав, що згідно з висновками експертизи, причиною смерті загиблого стали саме множинні травми життєво важливих органів.

Що передувало: 31 грудня Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 16-річного водія автомобіля Infiniti, який підозрюється в тому, що 26 жовтня спричинив смертельну аварію в Харкові.

Передісторія:

  • 26 жовтня близько 20:40 на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської Микола Харківський на автомобілі марки Infiniti на великій швидкості зіткнувся з іншими автівками Chevrolet i Skoda. Водій Chevrolet загинув на місці.
  • 16-річний юнак наразі перебуває під вартою.
  • 19 листопада адвокати потерпілих заявили, що Харківський визнав свою провину в скоєнні смертельної аварії.
  • 7 грудня психіатрична експертиза визнала підозрюваного осудним. 13 грудня експерти встановили, що "Інфініті", якою керував Харківський, перевищувала допустиму швидкість втричі.
  • Хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.

Теми: ХарківДТПдіти
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