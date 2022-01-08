ДТП з 16-річним водієм Infinitі в Харкові: у крові загиблого виявили алкоголь

У крові загиблого в ДТП за участю 16-річного водія Infinitі в Харкові виявили алкоголь, однак у його діях не було порушень правил дорожнього руху, що могли стати причиною аварії.

Джерело: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "У крові загиблого виявлено 3,65 проміле. Це адміністративне правопорушення. Через смерть водій не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за кермування автомобілем у стані алкогольного сп‘яніння.

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В його діях не було порушень правил дорожнього руху, що були б у причинно-наслідковому зв‘язку з причиною ДТП, що підтверджується висновками автотехнічної експертизи".

Деталі: Коментуючи можливість використання факту сп’яніння загиблого захистом неповнолітнього водія, Чубенко зазначив, що слідство зібрало достатню доказову базу.

"У ході проведених слідчих дій ми повністю та всебічно довели провину підозрюваного, а також маємо достатньо доказів, які надамо суду", - сказав речник облпрокуратури.

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Він додав, що згідно з висновками експертизи, причиною смерті загиблого стали саме множинні травми життєво важливих органів.

Що передувало: 31 грудня Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 16-річного водія автомобіля Infiniti, який підозрюється в тому, що 26 жовтня спричинив смертельну аварію в Харкові.

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