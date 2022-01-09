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В Україні зробили вже 18 тисяч бустерних щеплень проти Covid

Неділя, 9 січня 2022, 10:53
Центр вакцинації, фото УП

У суботу, 8 січня, українці отримали 26,9 тис. щеплень проти коронавірусу, з них 2 193 – бустерні дози.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: 26 950 людей було вакциновано проти коронавірусу протягом доби.

Першу дозу отримали 7 018 людей, другу – 17 425. Додаткову дозу отримали 314 громадян, а бустерну – 2 193.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 807 336 людей, з них отримали першу дозу – 14 807 334 людини, дві дози – 13 968 123 людини. Додатковою дозою щеплено 6 101 людину, а бустерною – 18 409 людей. Загалом проведено 28 799 967 щеплень.

Нагадаємо:

  • Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.
  • Українці зможуть згенерувати новий Covid-сертифікат після третього щеплення проти коронавірусу – новий документ буде дійсним 270 днів.

Знати більше: Чим додаткова доза COVID-вакцини відрізняється від бустерної



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