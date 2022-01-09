Боррель: Україна повинна бути за столом будь-яких переговорів щодо неї
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що будь-які дискусії щодо безпеки довкола України повинні відбуватися за присутності України за столом переговорів.
Про це Боррель написав у своєму блозі, оприлюдненому 9 січня, повідомляє "Європейська правда".
Боррель нагадав позицію ЄС, що "нічого не може обговорюватись про безпеку в Європі без європейців".
"Крім того, не може бути жодних обмежень незалежності України чи її права визначати свій зовнішньополітичний вибір. І, звичайно, будь-які дискусії про Україну вимагають присутності України за столом переговорів", - зазначив глава дипломатії Євросоюзу.
"У Європі не може бути безпеки без безпеки в Україні", - додав він.
Боррель наголосив, що Росія є стороною конфлікту в Україні, а не посередником, як вона часто стверджує.
"Наш головний інтерес, стурбованість і мета – змусити Росію до деескалацію напруги", - зазначив він.
Як повідомлялося, у Північноатлантичному альянсі скликали засідання Комісії Україна-НАТО за два дні до того, як НАТО проведе переговори з Росією щодо України та безпеки в Європі.
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