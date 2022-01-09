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Боррель: Украина должна быть за столом любых переговоров о ней

Воскресенье, 9 января 2022, 16:03
Жозеп Борель, фото Anadolu Agency/Getty Images

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что любые дискуссии по безопасности вокруг Украины должны проходить при присутствии Украины за столом переговоров.

Об этом Боррель написал в своем блоге, обнародованном 9 января, сообщает "Европейская правда".

Боррель напомнил позицию ЕС, что "ничего не может обсуждаться о безопасности в Европе без европейцев".

"Кроме того, не может быть никаких ограничений независимости Украины или ее права определять свой внешнеполитический выбор. И, конечно, любые дискуссии об Украине требуют присутствия Украины за столом переговоров", - отметил глава дипломатии Евросоюза.

"В Европе не может быть безопасности без безопасности в Украине", – добавил он.

Боррель подчеркнул, что Россия является стороной конфликта в Украине, а не посредником, как она часто утверждает.

"Наш главный интерес, обеспокоенность и цель – принудить Россию к деэскалации напряжения", - отметил он.

Как сообщалось, в Североатлантическом альянсе созвали заседание Комиссии Украина-НАТО за два дня до того, как НАТО проведет переговоры с Россией по Украине и безопасности в Европе.

Смотрите также видео на канале ЕвроПравды: Разговор об Украине: что лидеры Запада будут обсуждать с Путиным

Темы: ЕС
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