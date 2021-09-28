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Притула підтвердив наміри створити власну партію

Вівторок, 28 вересня 2021, 20:07
Притула підтвердив наміри створити власну партію

Шоумен та політик Сергій Притула повідомив, що працює над створенням власної політичної партії, проте деталі обіцяє повідомити пізніше.

Джерело: Притула в ефірі передачі "Перші особи" на "24 каналі" та в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Притули: "Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування.

Тобто, якщо ви хочете зараз якогось ексклюзиву у вигляді неймінгу, брендингу і так далі – дайте мені трішки часу, і я обов’язково вам все розкажу.

Але це однозначно буде не віртуальна якась історія".

Деталі: В коментарі "Українській правді" Притула підтвердив наміри. Він розповів, що останніми місяцями роз’їжджає по Україні, формуючи команду на місцях. Як тільки структура буде сформована – він обіцяє повідомити ЗМІ про усі деталі.

Що було раніше: 7 червня стало відомо, що Притула хоче покинути партію "Голос". За його словами, причиною стало нове керівництво, яке віддалилось від початкових засад партії. 

Притула запевнив що не йде з політики і запропонує щось тим, хто "хоче робити щось для людей і держави".

Читайте також: Партія на два "Голоси". Чи розвалиться політсила Вакарчука

Сергій Притула: Ми всі дружно прохлопали Попова

Передісторія:

Роман Кравець, Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Сергій Притула партії
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