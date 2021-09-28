Притула підтвердив наміри створити власну партію
Шоумен та політик Сергій Притула повідомив, що працює над створенням власної політичної партії, проте деталі обіцяє повідомити пізніше.
Джерело: Притула в ефірі передачі "Перші особи" на "24 каналі" та в коментарі "Українській правді"
Пряма мова Притули: "Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування.
Тобто, якщо ви хочете зараз якогось ексклюзиву у вигляді неймінгу, брендингу і так далі – дайте мені трішки часу, і я обов’язково вам все розкажу.
Але це однозначно буде не віртуальна якась історія".
Деталі: В коментарі "Українській правді" Притула підтвердив наміри. Він розповів, що останніми місяцями роз’їжджає по Україні, формуючи команду на місцях. Як тільки структура буде сформована – він обіцяє повідомити ЗМІ про усі деталі.
Що було раніше: 7 червня стало відомо, що Притула хоче покинути партію "Голос". За його словами, причиною стало нове керівництво, яке віддалилось від початкових засад партії.
Притула запевнив що не йде з політики і запропонує щось тим, хто "хоче робити щось для людей і держави".
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Сергій Притула: Ми всі дружно прохлопали Попова
Передісторія:
- У 2020 році Притула балотувався у мери столиці від "Голосу". На виборах він набрав менше ніж 8%.
- Притула заявив, що після програшу на місцевих виборах готуватиметься до виборів до Верховної Ради.
- У лютому Притула за рішенням партії перестав бути членом політради "Голосу", але залишився у партії.
- У квітні Притула заявив, що хоче стати новим керівником партії. Голова партії "Голос" Кіра Рудик відповіла Притулі, що - це важка та системна робота, а не виступи у клубахчи стадіонах.