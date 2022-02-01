США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
Сполучені Штати отримали відповідь від Росії щодо "гарантій безпеки".
Джерело: The Washington Post, CNN, The Associated Press
Деталі: Російський уряд надіслав письмову відповідь на пропозицію США щодо деескалацію кризи в Україні, це анонімно підтвердили AP три представники адміністрації Байдена.
Відповідь з Москви надійшла напередодні запланованої у вівторок телефонної розмови між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Представник Держдепартаменту сказав CNN, що "було б непродуктивно оприлюднювати відповідь, тому ми залишимо це на розсуд Росії, якщо вони захочуть обговорити свою відповідь".
"Ми залишаємось повністю відданими діалогу для вирішення цих питань і продовжимо тісні консультації з нашими союзниками та партнерами, включаючи Україну", - додав представник Держдепартаменту.
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Нагадаємо: Представниця США в Раді безпеки ООН заявила, що Росія до середини лютогот планує збільшити свою військову присутність у Білорусі до 30 тисяч військовослужбовців.
Передісторія:
- Раніше Томас-Ґрінфілд заявляла, що чинитиме посилений тиск на росіян у Радбезі ООН щодо нарощування військ уздовж українських кордонів.
- У США заявили, що завершили формування переліку осіб з найближчого оточення президента РФ Владіміра Путіна, проти яких запровадять суворі санкції в разі посилення агресії проти України.
- Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що тотальна мобілізація українців не потрібна, адже сил територіальної оборони вдосталь для посилення обороноздатності. Крім того, на його думку, потреби в запровадженні воєнного стану в Україні також немає.
- Уряд Великої Британії пригрозив, що в разі нападу на Україну оточення Путіна втратить свої активи в Британії, зокрема нерухомість у Лондоні.