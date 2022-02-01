США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ

БЛІНКЕН (ЛІВОРУЧ) І ЛАВРОВ (ПРАВОРУЧ) ТИСНУТЬ РУКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЗУСТРІЧІ В ЖЕНЕВІ 21 СІЧНЯ 2022 РОКУ. ФОТО: МЗС РФ, GETTY IMAGES

Сполучені Штати отримали відповідь від Росії щодо "гарантій безпеки".

Джерело: The Washington Post, CNN, The Associated Press

Деталі: Російський уряд надіслав письмову відповідь на пропозицію США щодо деескалацію кризи в Україні, це анонімно підтвердили AP три представники адміністрації Байдена.

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Відповідь з Москви надійшла напередодні запланованої у вівторок телефонної розмови між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Представник Держдепартаменту сказав CNN, що "було б непродуктивно оприлюднювати відповідь, тому ми залишимо це на розсуд Росії, якщо вони захочуть обговорити свою відповідь".

"Ми залишаємось повністю відданими діалогу для вирішення цих питань і продовжимо тісні консультації з нашими союзниками та партнерами, включаючи Україну", - додав представник Держдепартаменту.

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Нагадаємо: Представниця США в Раді безпеки ООН заявила, що Росія до середини лютогот планує збільшити свою військову присутність у Білорусі до 30 тисяч військовослужбовців.

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