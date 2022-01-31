Радбез буде тиснути на Росію – постпред Штатів при ООН

Постійний представник Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Рада Безпеки буде чинити сильний тиск на Росію, щоб обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Джерело: Томас-Грінфілд, цитує The Associated Press

Пряма мова: "Наші голоси (США і союзників – ред.) єдині в закликах росіян дати пояснення".

"…ми готові вислухати їх (росіян – ред.), але не будемо відволікатися на їхню пропаганду".

Деталі: Томас-Грінфілд уточнила, що Рада Безпеки готова до тиску на Росію, оскільки побоюється її вторгнення в Україну.

Що передувало: Сполучені Штати скликають засідання Ради Безпеки ООН з приводу "загрозливої поведінки Росії" та "нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі".

Росія повідомила, що може призначити голосування, щоб не допустити засідання Ради Безпеки ООН, скликаного на понеділок на прохання Сполучених Штатів, щоб обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною.

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