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Радбез буде тиснути на Росію – постпред Штатів при ООН

Понеділок, 31 січня 2022, 04:48
Томас-Грінфілд, фото: Getty Images

Постійний представник Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Рада Безпеки буде чинити сильний тиск на Росію, щоб обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Джерело: Томас-Грінфілд, цитує The Associated Press

Пряма мова: "Наші голоси (США і союзників – ред.) єдині в закликах росіян дати пояснення".

"…ми готові вислухати їх (росіян – ред.), але не будемо відволікатися на їхню пропаганду".

Деталі: Томас-Грінфілд уточнила, що Рада Безпеки готова до тиску на Росію, оскільки побоюється її вторгнення в Україну.

Що передувало: Сполучені Штати скликають засідання Ради Безпеки ООН з приводу "загрозливої поведінки Росії" та "нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі".

Росія повідомила, що може призначити голосування, щоб не допустити засідання Ради Безпеки ООН, скликаного на понеділок на прохання Сполучених Штатів, щоб обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Передісторія: 

  • 19 січня президент Володимир Зеленський закликав громадян України не панікувати і не скуповувати продукти через можливе повномасштабне вторгнення Росії.
  • Водночас, в інтерв’ю "The Washington Post" Зеленський припустив, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення, – і це буде початком великомасштабної війни.
  • Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.
  • Джерела, поінформовані про розвідувальні дані, підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.

Теми: ООНСШАРосія
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