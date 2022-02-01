Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Вірменії погодили відставку президента за його власним бажанням

Вівторок, 1 лютого 2022, 12:23
Армен Саркісян. фото з Вікіпедії

У Вірменії офіційно припинили повноваження Армена Саркісяна як президента країни після його прохання про відставку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

Спікер парламенту Ален Сімонян підписав протокол, що погоджує відставку президента.

"На основі клопотання про відставку президента Республіки та керуючись вимогами ст.142 Конституції Республіки Вірменія… повноваження президента Республіки Армена Саркісяна вважати припиненими", - зазначається у документі.

Згідно з вірменською конституцією, у разі добровільного відходу президента з посади, неможливості виконувати президентські повноваження або смерті, його повноваження до інавгурації нового глави держави виконує спікер парламенту, відтак Ален Симонян. Повноваження спікера тимчасово передали віцеспікеру Національних зборів Аскопу Аршакяну.

Дострокові вибори мають відбутися не раніше, ніж через 25 днів, та не пізніше 35 днів з моменту, коли посада президента звільнилася. Відтак вибори мають призначити на якийсь із 10 днів, починаючи з 25 лютого. Главу держави обирає парламент. 

Нагадаємо, Армен Саркісян 23 січня попросив про відставку, вказавши причиною те, що не має повноважень, щоб впливати на ключові політичні процеси. До завершення його каденції залишалося три роки. Саркісян міг протягом семи днів відкликати свою заяву, але не зробив цього.  

Армен Саркісян мав напружені відносини із прем’єром Ніколом Пашиняном, часто стаючи на бік проросійської опозиції. Зокрема, президент гостро критикував Пашиняна після війни 2020 року, декілька разів безуспішно намагаючись скасувати деякі постанови уряду, оскарживши їх у Конституційному суді.

Партія чинного прем’єра, яка має 53% голосів у парламенті, має всі шанси обрати "свого" президента, не домовляючись із опозицією.

Теми: Вірменія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
Вірменія
Президент Вірменії подав у відставку
Туреччина і Вірменія вперше за понад 10 років провели переговори про нормалізацію відносин
На кордоні Вірменії та Азербайджану повідомляють про стрілянину: є загиблий
Останні новини
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
21:21
"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію
Усі новини...