НАБУ уже займається "справою Трухіна", провело перші допити

Національне антикорупційне бюро уже провело першочергові слідчі дії у справі щодо можливого пропонування хабара народним депутатом зі "Слуги народу" Олександром Трухіним.

Джерело: брифінг директора НАБУ Артема Ситника

Пряма мова Ситника: "Відео (з місця ДТП – ред.) ми отримали і розслідування триває. Першочергові слідчі дії проведено, в тому числі і допити. Але ми зараз не будемо розказувати де, що і як ми встановили…

Суспільний інтерес до цієї справи дуже великий… тому ми будемо прагнути забезпечити максимально швидке розслідування, але без зайвих коментарів, що б не створювати можливості для спекуляцій.

Передісторія: