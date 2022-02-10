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НАБУ уже займається "справою Трухіна", провело перші допити

Четвер, 10 лютого 2022, 14:09
НАБУ уже займається справою Трухіна, провело перші допити
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро уже провело першочергові слідчі дії у справі щодо можливого пропонування хабара народним депутатом зі "Слуги народу" Олександром Трухіним.

Джерело: брифінг директора НАБУ Артема Ситника

Пряма мова Ситника: "Відео (з місця ДТП – ред.) ми отримали і розслідування триває. Першочергові слідчі дії проведено, в тому числі і допити. Але ми зараз не будемо розказувати де, що і як ми встановили…

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Суспільний інтерес до цієї справи дуже великий… тому ми будемо прагнути забезпечити максимально швидке розслідування, але без зайвих коментарів, що б не створювати можливості для спекуляцій.

Передісторія:

  • Після оприлюднення "Українською правдою" відео з боді-камери поліцейського з місця ДТП із Трухіним генпрокурор Ірина Венедіктова відкрила ще одне кримінальне провадження і доручила його розслідувати НАБУ.
  • Трухін намагався втекти з місця ДТП "у ліс", він також натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має в багажнику "спортивну сумку", в якій є "150 тисяч".    

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Теми: НАБУдопитТрухін
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