Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАБУ уже занимается "делом Трухина", провело первые допросы

Четверг, 10 февраля 2022, 14:09
НАБУ уже занимается делом Трухина, провело первые допросы

Национальное антикоррупционное бюро уже провело первоочередные следственные действия по делу о возможном предложении взятки народным депутатом из "Слуги народа" Александром Трухиным.

Источник: брифинг директора НАБУ Артема Сытника

Прямая речь Сытника: "Видео (с места ДТП – ред.) мы получили и расследование продолжается. Первоочередные следственные действия были проведены, в том числе и допросы. Но мы сейчас не будем рассказывать, где, что и как мы установили…

Реклама:

Общественный интерес к этому делу очень велик… поэтому мы будем стремиться обеспечить максимально быстрое расследование, но без лишних комментариев, чтобы не создавать возможности для спекуляций".

Предыстория:

  • После обнародования "Украинской правдой" видео с боди-камеры полицейского с места ДТП с Трухиным генпрокурор Ирина Венедиктова открыла еще одно уголовное производство и поручила его расследовать НАБУ.
  • Трухин пытался скрыться с места ДТП "в лес", он также намекал полицейским на взятку, заявляя, что имеет в багажнике "спортивную сумку", в которой есть "150 тысяч".

ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда
Темы: НАБУдопросТрухин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
НАБУ
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
После приравнивания коррупции к госизмене часть дел могут забрать от НАБУ в СБУ – источники
Глава "Нафтогаза" Чернышев посещал НАБУ
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: