НАБУ уже занимается "делом Трухина", провело первые допросы

Национальное антикоррупционное бюро уже провело первоочередные следственные действия по делу о возможном предложении взятки народным депутатом из "Слуги народа" Александром Трухиным.

Источник: брифинг директора НАБУ Артема Сытника

Прямая речь Сытника: "Видео (с места ДТП – ред.) мы получили и расследование продолжается. Первоочередные следственные действия были проведены, в том числе и допросы. Но мы сейчас не будем рассказывать, где, что и как мы установили…

Общественный интерес к этому делу очень велик… поэтому мы будем стремиться обеспечить максимально быстрое расследование, но без лишних комментариев, чтобы не создавать возможности для спекуляций".

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