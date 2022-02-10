НАБУ уже занимается "делом Трухина", провело первые допросы

Национальное антикоррупционное бюро уже провело первоочередные следственные действия по делу о возможном предложении взятки народным депутатом из "Слуги народа" Александром Трухиным.

Источник: брифинг директора НАБУ Артема Сытника

Прямая речь Сытника: "Видео (с места ДТП – ред.) мы получили и расследование продолжается. Первоочередные следственные действия были проведены, в том числе и допросы. Но мы сейчас не будем рассказывать, где, что и как мы установили…

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Общественный интерес к этому делу очень велик… поэтому мы будем стремиться обеспечить максимально быстрое расследование, но без лишних комментариев, чтобы не создавать возможности для спекуляций".

Предыстория:

После обнародования "Украинской правдой" видео с боди-камеры полицейского с места ДТП с Трухиным генпрокурор Ирина Венедиктова открыла еще одно уголовное производство и поручила его расследовать НАБУ.

Трухин пытался скрыться с места ДТП "в лес", он также намекал полицейским на взятку, заявляя, что имеет в багажнике "спортивную сумку", в которой есть "150 тысяч".