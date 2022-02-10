Поліція чекає на Ярославського в Україні, щоб запросити на процесуальні дії

ярославський, фото з його фейсбук-сторінки

Слідчі запросять бізнесмена Олександра Ярославського на проведенні необхідних процесуальних дій після повернення до України.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: Наразі поліція перевіряє інформацію щодо причетності до ДТП кортежу Ярославського

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Відразу після повернення в Україну слідчі запросять його для участі у проведенні необхідних процесуальних дій.

У МВС уточнюють, що правоохоронці опрацьовуватимуть наявну інформацію та встановлюватимуть усі обставини ДТП.

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