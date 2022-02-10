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Поліція чекає на Ярославського в Україні, щоб запросити на процесуальні дії

Четвер, 10 лютого 2022, 18:27
ярославський, фото з його фейсбук-сторінки

Слідчі запросять бізнесмена Олександра Ярославського на проведенні необхідних процесуальних дій після повернення до України.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: Наразі поліція перевіряє інформацію щодо причетності до ДТП кортежу Ярославського

Відразу після повернення в Україну слідчі запросять його для участі у проведенні необхідних процесуальних дій.

У МВС уточнюють, що правоохоронці опрацьовуватимуть наявну інформацію та встановлюватимуть усі обставини ДТП.

Передісторія: 

  • Зранку 10 лютого джерела УП у правоохоронних органах підтвердили, що на місці смертельної ДТП під Харковом знайшли номерні знаки з автівки кортежу харківського бізнесмена Ярославського. Після півночі 10 лютого на трасі між Харковом і Мартовим, де мешкає бізнесмен, знайшли мертвого 50-річного чоловіка.
  • Через кілька годин джерела УП повідомили, що бізнесмен вилетів чартерним рейсом з Харкова в бік Лондона.
  • Удень у поліції з’явилося повідомлення, що бізнесмена викликають на допит як можливого учасника смертельної ДТП.
  • Ярославський дав коментар журналістам, що він спав удома в момент скоєння смертельного ДТП, а про саме ДТП за участі автівки зі свого кортежу дізнався зранку з новин.
  • Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює Ярославський, зазначає, що за кермом автівки, яка спричинила смертельну ДТП під Харковом, сидів водій.

Українська правда
Теми: ЯрославськийполіціяМВС
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