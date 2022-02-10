Поліція чекає на Ярославського в Україні, щоб запросити на процесуальні дії
Четвер, 10 лютого 2022, 18:27
Слідчі запросять бізнесмена Олександра Ярославського на проведенні необхідних процесуальних дій після повернення до України.
Джерело: пресслужба МВС
Деталі: Наразі поліція перевіряє інформацію щодо причетності до ДТП кортежу Ярославського
Відразу після повернення в Україну слідчі запросять його для участі у проведенні необхідних процесуальних дій.
У МВС уточнюють, що правоохоронці опрацьовуватимуть наявну інформацію та встановлюватимуть усі обставини ДТП.
Передісторія:
- Зранку 10 лютого джерела УП у правоохоронних органах підтвердили, що на місці смертельної ДТП під Харковом знайшли номерні знаки з автівки кортежу харківського бізнесмена Ярославського. Після півночі 10 лютого на трасі між Харковом і Мартовим, де мешкає бізнесмен, знайшли мертвого 50-річного чоловіка.
- Через кілька годин джерела УП повідомили, що бізнесмен вилетів чартерним рейсом з Харкова в бік Лондона.
- Удень у поліції з’явилося повідомлення, що бізнесмена викликають на допит як можливого учасника смертельної ДТП.
- Ярославський дав коментар журналістам, що він спав удома в момент скоєння смертельного ДТП, а про саме ДТП за участі автівки зі свого кортежу дізнався зранку з новин.
- Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює Ярославський, зазначає, що за кермом автівки, яка спричинила смертельну ДТП під Харковом, сидів водій.
Українська правда