Полиция ждет Ярославского в Украине, чтобы пригласить на процессуальные действия

ярославский, фото с его фейсбук-страницы

Следователи пригласят бизнесмена Александра Ярославского на проведение необходимых процессуальных действий по возвращении в Украину.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Полиция проверяет информацию о причастности к ДТП кортежа Ярославского

Сразу по возвращении в Украину следователи пригласят его для участия в проведении необходимых процессуальных действий.

В МВД уточняют, что правоохранители будут обрабатывать имеющуюся информацию и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

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