Полиция ждет Ярославского в Украине, чтобы пригласить на процессуальные действия
Четверг, 10 февраля 2022, 17:27
Следователи пригласят бизнесмена Александра Ярославского на проведение необходимых процессуальных действий по возвращении в Украину.
Источник: пресс-служба МВД
Детали: Полиция проверяет информацию о причастности к ДТП кортежа Ярославского
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Сразу по возвращении в Украину следователи пригласят его для участия в проведении необходимых процессуальных действий.
В МВД уточняют, что правоохранители будут обрабатывать имеющуюся информацию и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
- Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
- В Национальной полиции сообщили, что бизнесмена из-за возможной причастности к совершению ДТП будут вызывать на допрос.
- Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
- Пресс-служба бизнес-компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, отмечает, что за рулем автомобиля сидел их водитель. Также в компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.
- Жертву ДТП с участием Ярославского кортежа переехали дважды — об этом УП сообщили источники в правоохранительных органах. Кроме этого собеседник утверждает, что бизнесмен был на месте происшествия.
Украинская правда