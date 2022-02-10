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Жертву ДТП з кортежем Ярославського переїхали двічі – джерела

Четвер, 10 лютого 2022, 19:17
Жертву ДТП з кортежем Ярославського переїхали двічі – джерела
фото авто Ярославського. УП

Жертву ДТП за участю кортежа бізнесмена Олександра Ярославського переїхали двічі.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Наш співрозмовник повідомив, що за попередніми даними, на загиблого наїхали двічі: і перша, і друга машина з кортежу.

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Інше джерело зазначає, що відеокамери на трасі "Київ-Харків-Довжанський" зафіксували проїзд двох авто "Mercedes Benz 63 AMG" із подібними номерами - "АХ0018ХО" та "АХ0018МС" - до та після ДТП.

Крім цього співрозмовник УП стверджує, що Ярославський був на місці події. Водночас, чи перебував він за кермом - покажуть експертизи, призначені правоохоронцями.

За даними двох джерел УП, чоловік який вранці здався поліції, насправді в час скоєння ДТП був зовсім в іншому місці.

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Крім цього, журналіст УП Михайло Ткач вказує, що його співрозмовник ввечері 9 лютого спілкувався з Ярославським телефоном за декілька годин до ДТП і той був у нетверезому стані.

За фактом ДТП розслідують кримінальне провадження  за двома статтями – "Порушення правил безпеки дорожнього руху" та "Залишення в небезпеці", оскільки ніхто з учасників пригоди не намагався надати допомогу жертві.

Передісторія: 

  • Після півночі 10 лютого на трасі між Харковом і Мартовим, де мешкає бізнесмен Ярославський, знайшли мертвого 50-річного чоловіка. Зранку жерела УП у правоохоронних органах підтвердили, що на місці смертельної ДТП під Харковом знайшли номерні знаки з автівки кортежу Ярославського.
  • Через кілька годин джерела УП повідомили, що бізнесмен вилетів чартерним рейсом з Харкова в бік Лондона.
  • Удень у поліції з’явилося повідомлення, що бізнесмена викличуть на допит як можливого учасника смертельної ДТП.
  • Ярославський дав коментар журналістам, що він спав удома в момент скоєння смертельного ДТП, а про саме ДТП за участі автівки зі свого кортежу дізнався зранку з новин.
  • "Українська правда" намагалася отримати коментар пресслужби бінесмена, але там зазначили, що відповідь дадуть лише через офіційний запит. Пізніше пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює Ярославський, видала пресреліз, де заявила, що за кермом автівки, яка спричинила смертельну ДТП під Харковом, сидів водій, який працює в одній із додаткових служб DCH. Мовляв, уночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості "здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав".
  • У компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.

Українська правда
Теми: ЯрославськийДТП
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