Жертву ДТП з кортежем Ярославського переїхали двічі – джерела

Жертву ДТП за участю кортежа бізнесмена Олександра Ярославського переїхали двічі.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Наш співрозмовник повідомив, що за попередніми даними, на загиблого наїхали двічі: і перша, і друга машина з кортежу.

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Інше джерело зазначає, що відеокамери на трасі "Київ-Харків-Довжанський" зафіксували проїзд двох авто "Mercedes Benz 63 AMG" із подібними номерами - "АХ0018ХО" та "АХ0018МС" - до та після ДТП.

Крім цього співрозмовник УП стверджує, що Ярославський був на місці події. Водночас, чи перебував він за кермом - покажуть експертизи, призначені правоохоронцями.

За даними двох джерел УП, чоловік який вранці здався поліції, насправді в час скоєння ДТП був зовсім в іншому місці.

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Крім цього, журналіст УП Михайло Ткач вказує, що його співрозмовник ввечері 9 лютого спілкувався з Ярославським телефоном за декілька годин до ДТП і той був у нетверезому стані.

За фактом ДТП розслідують кримінальне провадження за двома статтями – "Порушення правил безпеки дорожнього руху" та "Залишення в небезпеці", оскільки ніхто з учасників пригоди не намагався надати допомогу жертві.

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