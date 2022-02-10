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Жертву ДТП с кортежем Ярославского переехали дважды – источники

Четверг, 10 февраля 2022, 20:17
фото авто Ярославского. УП

Жертву ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского переехали дважды.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Наш собеседник сообщил, что по предварительным данным, на погибшего наехали дважды: и первая, и вторая машина из кортежа.

Другой источник отмечает, что видеокамеры на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" зафиксировали проезд двух автомобилей "Mercedes Benz 63 AMG" с подобными номерами - "АХ0018ХО" и "АХ0018МС" - до и после ДТП.

Кроме этого, собеседник УП утверждает, что Ярославский был на месте происшествия. В то же время, находился ли он за рулем - покажут экспертизы, назначенные правоохранителями.

По данным двух источников УП, мужчина, утром сдавшийся полиции, на самом деле во время совершения ДТП был совсем в другом месте.

Кроме этого, журналист УП Михаил Ткач указывает, что его собеседник вечером 9 февраля общался с Ярославским по телефону за несколько часов до ДТП и тот был в нетрезвом состоянии.

По факту ДТП расследуют уголовное производство по двум статьям – "Нарушение правил безопасности дорожного движения" и "Оставление в опасности", поскольку никто из участников происшествия не пытался оказать помощь жертве.

Предыстория:

  • После полуночи 10 февраля на трассе между Харьковом и Мартовым, где проживает бизнесмен Александр Ярославкий, обнаружили мертвого 50-летнего мужчину. Утром источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что на месте смертельного ДТП под Харьковом нашли номерные знаки из автомобиля кортежа Ярославского.
  • Через несколько часов источники УП сообщили, что бизнесмен вылетел чартерным рейсом из Харькова в сторону Лондона.
  • Днем в полиции появилось сообщение, что бизнесмена вызовут на допрос в качестве возможного участника смертельного ДТП.
  • Ярославский дал комментарий журналистам, что он спал дома в момент совершения смертельного ДТП, а о самом ДТП с участием автомобиля из своего кортежа узнал утром из новостей.
  • "Украинская правда" пыталась получить комментарий пресс-службы бинесмена, но там отметили, что ответ дадут только по официальному запросу. Позже прессслужба бизнес-компании DCH, которую возглавляет Ярославский, выздала пресс-релиз, где заявила, что за рулем автомобиля, совершившего смертельное ДТП под Харьковом, сидел водитель, работающий в одной из дополнительных служб DCH. Мол, ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости" совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал".
  • В компании добавили, что Ярославский улетел в Лондон для встречи со своей семьей.

Украинская правда
Темы: ЯрославскийДТП


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