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"Заховався в очерет попід берегом і заснув". УП публікує свідчення судді Чауса про втечу з полону

П'ятниця, 11 лютого 2022, 16:54

Екссуддя Микола Чаус, якого в 2021 році викрали з Молдови, розповів слідчим Служби безпеки України, як тікав з полону, вистрибнувши з човна у річку і ховаючись в очереті.

Джерело: текст офіційних свідчень Чауса, що він дав під присягою, який є в розпорядженні "Української правди"

Деталі: За твердженням екссуді, приблизно на 126-ий день утримання йому сказали привести себе в порядок, погодували і дали одяг, щоб переодягнутися. Він вважав, що його повезуть в СБУ "здаватись". 

Чауса з маскою на голові посадили в автомобіль. У дорозі екссудя подумав, що його везуть вбивати. Кілька разів авто зупинялось, а чоловіки із супроводу відкривали багажник. Їхали загалом близько 7-8 годин.

Зрештою двоє чоловіків, один крупніший, інший – худорлявий, завели викраденого суддю в резиновий човен, що лежав на березі водойми. Ще кілька людей лишились на березі з автівкою.

За якийсь час чоловіки супроводу почали панікувати, оскільки човен пропускав воду. І Чаус вирішив, скориставшись їхньою розгубленістю, тікати.

Пряма мова Чауса: "Я схопив кремезнішого з чоловіків… за одяг та потяг його в воду. Я впав у воду спиною вперед, а він впав зверху. Винирнувши, я одразу відплив в сторону… 

Кремезніший чоловік вчепився за човна, і я зрозумів, що він не вміє плавати. Було темно, десь вже після 00 год.

Кремезніший сказав худорлявому, щоб він схопив мене за футболку, однак я її зняв та залишив у воді… Я кілька разів вдарив кремезнішого чоловіка… 

Я почав плисти і через кілька хвилин приплив до берега… та заховався в очерет попід берегом… 

Я через втому та пережитий стрес заснув. Коли я прокинувся, почало світати. Однак ні автомобіля, ні човна, як і всіх ти осіб, на тому березі вже не було. Я почав чекати, коли здійметься вітер, щоб рухатися в очереті, не здіймаючи зайвих звуків… 

Пройшовши так через очерет десь загалом 45 метрів, я вийшов з нього і побачив велике поле соняшників… Я йшов… поки поле соняшників не закінчилося. Там я побачив невелику посадку з деревами і дорогу за нею.

Підійшовши до дороги, я побачив знак-вказівник синього кольору, на якому було зазначено "Чернівці 6"... Я пішов за напрямком, вказаним на знаку, думаючи, що рухаюсь в обласний центр – місто Чернівці. 

Пройшовши десь 2 кілометри, я зупинив молоковоз. Водієм був літній чоловік був з вусами, сідий, говорив українською мовою. Я запитав, чи підвезе він мене до селища, зазначивши, що грошей у мене не має. Він погодився, і я сів до нього в автомобіль. 

Проїхавши приблизно 10-15 хвилин (молоковоз їхав повільно), ми прибули… Я зрозумів, що ці Чернівці – не обласний центр, а звичайне селище".

"Українська правда" готує детальніший матеріал і найближчим часом опублікує інші свідчення Чауса з описом подій 2016-2021 років, в яких фігурують впливові топчиновники.

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Передісторія: 

  • У 2016 році суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса викрили на хабарі. Кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя закопував у дворі власного дому. 
  • Згодом Чаус переховувався в Молдові і домагався там політичного притулку. 15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила судді в притулку. 
  • 3 квітня 2021 року Миколу Чауса викрали у Кишиневі. За даними журналістів-розслідувачів, до викрадення могли бути причетні українські розвідники.
  • 30 липня 2021 Чаус знайшовся у селі Мазурівка, на Вінниччині, з голим торсом і в одних шортах.
  • СБУ розслідує викрадення екссуді. Водночас, НАБУ завершило розслідування щодо хабара Чаусу, наразі в суді триває розгляд справи.

Українська правда
Теми: Чаус
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