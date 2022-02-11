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"Спрятался в камыши под берегом и заснул". УП публикует показания судьи Чауса о побеге из плена

Пятница, 11 февраля 2022, 15:54
Спрятался в камыши под берегом и заснул. УП публикует показания судьи Чауса о побеге из плена

Экссудья Николай Чаус, которого в 2021 году похитили из Молдовы, рассказал следователям Службы безопасности Украины, как бежал из плена, выпрыгнув из лодки в реку и спрятавшись в камышах.

Источник: текст официальных показаний Чауса, данных им под присягой, который есть в распоряжении "Украинской правды"

Детали: По утверждению экс-судьи, примерно на 126-й день плена ему сказали привести себя в порядок, покормили и дали одежду, чтобы переодеться. Он считал, что его повезут в СБУ "сдаваться".

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Чауса с маской на голове посадили в автомобиль. В пути экс-судья подумал, что его везут убивать. Несколько раз автомобиль останавливался, а мужчины из сопровождения открывали багажник. Ехали в общей сложности около 7-8 часов.

В конце концов двое мужчин, один более крупный, другой – худощавый, завели похищенного судью в резиновую лодку, лежавшую на берегу водоема. Еще несколько человек остались на берегу с автомобилем.

Через некоторое время мужчины сопровождения начали паниковать, поскольку лодка пропускала воду. И Чаус решил, воспользовавшись их растерянностью, бежать.

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Прямая речь Чауса: "Я схватил более крупного из мужчин… за одежду и потащил его в воду. Я упал в воду спиной вперед, а он упал сверху. Вынырнув, я сразу отплыл в сторону…

Более крупный мужчина вцепился в лодку, и я понял, что он не умеет плавать. Было темно, где-то уже после 00 часов.

Более крепкий сказал худощавому, чтобы он схватил меня за футболку, однако я ее снял и оставил в воде… Я несколько раз ударил более крепкого мужчину…

Я начал плыть и через несколько минут приплыл к берегу… и спрятался в камышах под берегом…

Я из-за усталости и пережитого стресса заснул. Когда я проснулся, стало светать. Однако ни автомобиля, ни лодки, как и всех лиц, на том берегу уже не было. Я стал ждать, когда поднимется ветер, чтобы двигаться в камышах, не поднимая лишних звуков.

Пройдя так через камыш где-то в общей сложности 45 метров, я вышел из него и увидел большое поле подсолнухов… Я шел… пока поле подсолнечников не закончилось. Там я увидел небольшую посадку с деревьями и дорогу за ней.

Подойдя к дороге, я увидел знак-указатель синего цвета, на котором было указано "Черновцы 6"... Я пошел по направлению, указанному на знаке, думая, что двигаюсь в областной центр – город Черновцы.

Пройдя где-то 2 километра, я остановил молоковоз. Водителем был пожилой мужчина с усами, седой, говорил на украинском языке. Я спросил, подвезет ли он меня в поселок, отметив, что денег у меня нет. Он согласился, и я сел к нему в автомобиль.

Проехав примерно 10-15 минут (молоковоз ехал медленно) мы прибыли… Я понял, что эти Черновцы – не областной центр, а обычный поселок".

"Украинская правда" готовит более подробный материал и в ближайшее время опубликует другие показания Чауса с описанием событий 2016-2021 годов, в которых фигурируют влиятельные топ-чиновники.

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Предыстория:

  • В 2016 году судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса уличили на взятке. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закопал во дворе собственного дома.
  • Впоследствии Чаус скрывался в Молдове и добивался там политического убежища. 15 марта 2021 года стало известно, что Молдова окончательно отказала судье в убежище.
  • 3 апреля 2021 Николая Чауса похитили в Кишиневе. По данным журналистов-расследователей, к похищению могли быть причастны украинские разведчики.
  • 30 июля 2021 года Чаус нашелся в селе Мазуровка, в Винницкой области, с голым торсом и в одних шортах.
  • СБУ расследует похищение экс-судьи. В то же время, НАБУ завершило расследование о взятке Чаусу, в настоящее время в суде идет рассмотрение дела.

Украинская правда
Темы: Чаус
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