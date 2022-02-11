Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прокуратура відкликала клопотання щодо водія Ярославського – змінила підозру

П'ятниця, 11 лютого 2022, 18:12
кортеж ярославського у час дтп, скриншот

Київський райсуд Харкова не обрав запобіжний захід водієві авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, який 10 лютого заявив про свою вину до смертельної ДТП, бо прокуратура відкликала відповідне клопотання.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на співробітника апарату суду

Пряма мова: "Заплановане на 15:00 засідання суду щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному водію автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського не відбулося. Справа у тому, що Харківська обласна прокуратура відкликала відповідне клопотання".

Деталі: Зазначається, що причиною відкликання було те, що водієві змінили підозру – замість "ДТП з загиблим" йому інкримінують "Приховування злочину".

Наразі невідомо, коли йому оберуть запобіжний захід.

Передісторія: Увечері 10 лютого водію оголосили підозру, проте майже одразу стало відомо, що глава МВС Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківскої області, якого підозрюють у фальсифікації цієї справи. Фактично підозра й була причиною звільнення.

Нагадаємо:

  • Пізно вночі 9 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збивна смерть чоловіка — на місці ДТП, за даними УП, знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
  • Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона.
  • Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП.
  • Пресслужба компанії DCH, яку очолює бізнесмен, заявила, що за кермом автівки сидів їхній водій.

Теми: ЯрославськийДТПпрокуратура
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
Ярославський
У Ярославського відзвітували, чому він полетів з України
ДТП з кортежем: поліція встановила особу загиблого
ДТП з кортежем Ярославського: спробу фальсифікації справи розслідуватиме ДБР
Останні новини
16:44
В Україні тяжкохворим пацієнтам зможуть безоплатно надавати ліки, які ще досліджують
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
Усі новини...