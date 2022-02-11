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Прокуратура відкликала клопотання щодо водія Ярославського – змінила підозру

П'ятниця, 11 лютого 2022, 17:12
Прокуратура відкликала клопотання щодо водія Ярославського – змінила підозру
кортеж ярославського у час дтп, скриншот

Київський райсуд Харкова не обрав запобіжний захід водієві авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, який 10 лютого заявив про свою вину до смертельної ДТП, бо прокуратура відкликала відповідне клопотання.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на співробітника апарату суду

Пряма мова: "Заплановане на 15:00 засідання суду щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному водію автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського не відбулося. Справа у тому, що Харківська обласна прокуратура відкликала відповідне клопотання".

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Деталі: Зазначається, що причиною відкликання було те, що водієві змінили підозру – замість "ДТП з загиблим" йому інкримінують "Приховування злочину".

Наразі невідомо, коли йому оберуть запобіжний захід.

Передісторія: Увечері 10 лютого водію оголосили підозру, проте майже одразу стало відомо, що глава МВС Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківскої області, якого підозрюють у фальсифікації цієї справи. Фактично підозра й була причиною звільнення.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Пізно вночі 9 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збивна смерть чоловіка — на місці ДТП, за даними УП, знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
  • Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона.
  • Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП.
  • Пресслужба компанії DCH, яку очолює бізнесмен, заявила, що за кермом автівки сидів їхній водій.

Теми: ЯрославськийДТПпрокуратура
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