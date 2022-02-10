Главу поліції Харківщини звільнили – підозрюють у фальсифікації щодо ДТП з кортежем Ярославського
Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна, якого підозрюють у фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем Олександра Ярославського.
Джерело: Монастирський у Facebook
Пряма мова Монастирського: "До відповідальності за смерть людини буде притягнутий тільки той, хто був за кермом.
Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.
Також буде розслідувано спробу фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського.
Причиною таких моїх дій стало те, що слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу (водія - ред.), яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП.
Натомість вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці".
Деталі: Монастирський повідомив, що справа буде передана до Головного слідчого управління Національної поліції.
Довідково: Перлін був призначений на цю посаду в вересні 2021 року, менше пів року тому.
Передісторія:
- Вночі 9 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка — на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
- Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона.
- У Національній поліції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викликатимуть на допит.
- Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП.
- Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен, зазначає, що за кермом автівки сидів їхній водій. Також у компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.
- Жертву ДТП за участю кортежа Ярославського переїхали двічі — про це УП повідомили джерела в правоохоронних органах. Крім цього співрозмовник стверджує, що бізнесмен був на місці події.