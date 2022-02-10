Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Главу поліції Харківщини звільнили – підозрюють у фальсифікації щодо ДТП з кортежем Ярославського

Четвер, 10 лютого 2022, 22:01
Главу поліції Харківщини звільнили – підозрюють у фальсифікації щодо ДТП з кортежем Ярославського

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна, якого підозрюють у фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем Олександра Ярославського.

Джерело: Монастирський у Facebook

Пряма мова Монастирського: "До відповідальності за смерть людини буде притягнутий тільки той, хто був за кермом.

Реклама:

Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.

Також буде розслідувано спробу фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського.

Причиною таких моїх дій стало те, що слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу (водія - ред.), яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП.

ВІДЕО ДНЯ

Натомість вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці".

Деталі: Монастирський повідомив, що справа буде передана до Головного слідчого управління Національної поліції.

Довідково: Перлін був призначений на цю посаду в вересні 2021 року, менше пів року тому.

Передісторія:

  • Вночі 9 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка — на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
  • Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона.
  • У Національній поліції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викликатимуть на допит.
  • Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП.
  • Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен, зазначає, що за кермом автівки сидів їхній водій. Також у компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.
  • Жертву ДТП за участю кортежа Ярославського переїхали двічі — про це УП повідомили джерела в правоохоронних органах. Крім цього співрозмовник стверджує, що бізнесмен був на місці події.

Українська правда
Теми: ЯрославськийМонастирськийМВСХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Ярославський
УП в Ніцці знайшла яхту Ярославського: обіцяв продати, але на ній досі катається його дружина
Ярославський здав зразок ДНК і погодився на допит - джерела
Ярославський повернувся в Україну
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: