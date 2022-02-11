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Прокуратура отозвала ходатайство по поводу водителя Ярославского – изменила подозрение

Пятница, 11 февраля 2022, 18:12
кортеж ярославского во время дтп, скриншот

Киевский райсуд Харькова не избрал меру пресечения водителю авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, который 10 февраля заявил о своей вине к смертельному ДТП, потому что прокуратура отозвала соответствующее ходатайство.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на сотрудника аппарата суда

Прямая речь: "Запланированное на 15:00 заседание суда по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому водителю автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского не состоялось. Дело в том, что Харьковская областная прокуратура отозвала соответствующее ходатайство".

Детали: Отмечается, что причиной отзыва было то, что водителю поменяли подозрение – вместо "ДТП с погибшим" ему инкриминируют "Скрытие преступления".

Пока неизвестно, когда ему изберут меру пресечения.

Предыстория: Вечером 10 февраля водителю объявили подозрение, однако почти сразу стало известно, что глава МВД Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области, подозреваемого в фальсификации этого дела. Фактически подозрение и было причиной увольнения.

Напомним:                                              

  • Поздно ночью 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
  • Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
  • Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
  • Пресс-служба компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, заявила, что за рулем автомобиля сидел их водитель.

Темы: ЯрославскийДТПпрокуратура


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