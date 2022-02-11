Прокуратура отозвала ходатайство по поводу водителя Ярославского – изменила подозрение

кортеж ярославского во время дтп, скриншот

Киевский райсуд Харькова не избрал меру пресечения водителю авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, который 10 февраля заявил о своей вине к смертельному ДТП, потому что прокуратура отозвала соответствующее ходатайство.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на сотрудника аппарата суда

Прямая речь: "Запланированное на 15:00 заседание суда по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому водителю автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского не состоялось. Дело в том, что Харьковская областная прокуратура отозвала соответствующее ходатайство".

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Детали: Отмечается, что причиной отзыва было то, что водителю поменяли подозрение – вместо "ДТП с погибшим" ему инкриминируют "Скрытие преступления".

Пока неизвестно, когда ему изберут меру пресечения.

Предыстория: Вечером 10 февраля водителю объявили подозрение, однако почти сразу стало известно, что глава МВД Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области, подозреваемого в фальсификации этого дела. Фактически подозрение и было причиной увольнения.

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