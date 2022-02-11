Прокуратура отозвала ходатайство по поводу водителя Ярославского – изменила подозрение
Киевский райсуд Харькова не избрал меру пресечения водителю авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, который 10 февраля заявил о своей вине к смертельному ДТП, потому что прокуратура отозвала соответствующее ходатайство.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на сотрудника аппарата суда
Прямая речь: "Запланированное на 15:00 заседание суда по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому водителю автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского не состоялось. Дело в том, что Харьковская областная прокуратура отозвала соответствующее ходатайство".
Детали: Отмечается, что причиной отзыва было то, что водителю поменяли подозрение – вместо "ДТП с погибшим" ему инкриминируют "Скрытие преступления".
Пока неизвестно, когда ему изберут меру пресечения.
Предыстория: Вечером 10 февраля водителю объявили подозрение, однако почти сразу стало известно, что глава МВД Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области, подозреваемого в фальсификации этого дела. Фактически подозрение и было причиной увольнения.
Напомним:
- Поздно ночью 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину — на месте ДТП, по данным УП, нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
- Позже стало известно, что Ярославский полетел из Харькова в Лондон.
- Сам Ярославский заявил, что спал дома в тот момент, когда произошло ДТП.
- Пресс-служба компании DCH, которую возглавляет бизнесмен, заявила, что за рулем автомобиля сидел их водитель.