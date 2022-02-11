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Ватажки ОРДЛО готові попросити у Москви допомоги, якщо буде загострення

Денис КарловськийП'ятниця, 11 лютого 2022, 22:38
Денис Пушилін. Фото: Риа новости

Ватажки проросійських незаконних збройних формувань на Донбасі кажуть, що можуть звернутися до Кремля з проханням військової допомоги, бо нібито Україна спільно з американцями готує напад.

Джерело: російське видання "РИА-Новости"

Пряма мова Пушиліна: "За останні місяці кількість озброєння, яке постачалося із західних країн – це сотні тонн. Більше того, найманці та інструктори у якийсь період часу можуть просто перекваліфікуватися. … Тож ситуація складна.

Легко не буде точно, і ми не виключаємо, що ситуація може піти такою траєкторією, коли ми змушені будемо звертатися по допомогу до Російської Федерації".

Деталі: Ватажок невизнаного проросійського формування так званого "ДНР" Денис Пушилін заявив, що російські бойовики розглядають варіант звернення до Кремля з проханням допомоги на тлі нібито підготовки збройного нападу України з "американськими та польськими найманцями".

Він повторив тези Кремля, що нібито Україна зосереджує війська біля лінії розмежування, спільно із якимись "сотнями польських та американських найманців".

З 2014 року Росія веде збройний конфлікт з Україною через гібридні формування так званих "ДНР" і "ЛНР". Російська влада на міжнародних майданчиках вдає, ніби не є стороною конфлікту та не несе відповідальності за дії своїх посіпак.

Передісторія:

  • Як повідомили британські журналісти, президент США Джо Байден вважає, що напад Росії на Україну станеться "в найближчі дні". Напередодні ввечері 10 лютого Байден заявив американським журналістам, що громадян США треба негайно залишити територію України, бо їх не зможуть евакуювати в разі початку повномасштабного військового вторгнення Росії.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін може й не чекати завершення Зимових Олімпійських ігор у Пекіні для початку військового вторгнення до України.
  • Раніше американські посадовці повідомляли, що Росія готує провокацію, за якою буцімто люди, одягнені у військову форму, подібну до української, здійснять напад на російських бойовиків. Ця провокація нібито має послужити приводом для початку повномасштабної військової інтервенції Росії.

Теми: ОРДЛОДонбасвійнаРосія
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