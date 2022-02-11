Ватажки ОРДЛО готові попросити у Москви допомоги, якщо буде загострення

Ватажки проросійських незаконних збройних формувань на Донбасі кажуть, що можуть звернутися до Кремля з проханням військової допомоги, бо нібито Україна спільно з американцями готує напад.

Джерело: російське видання "РИА-Новости"

Пряма мова Пушиліна: "За останні місяці кількість озброєння, яке постачалося із західних країн – це сотні тонн. Більше того, найманці та інструктори у якийсь період часу можуть просто перекваліфікуватися. … Тож ситуація складна.

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Легко не буде точно, і ми не виключаємо, що ситуація може піти такою траєкторією, коли ми змушені будемо звертатися по допомогу до Російської Федерації".

Деталі: Ватажок невизнаного проросійського формування так званого "ДНР" Денис Пушилін заявив, що російські бойовики розглядають варіант звернення до Кремля з проханням допомоги на тлі нібито підготовки збройного нападу України з "американськими та польськими найманцями".

Він повторив тези Кремля, що нібито Україна зосереджує війська біля лінії розмежування, спільно із якимись "сотнями польських та американських найманців".

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З 2014 року Росія веде збройний конфлікт з Україною через гібридні формування так званих "ДНР" і "ЛНР". Російська влада на міжнародних майданчиках вдає, ніби не є стороною конфлікту та не несе відповідальності за дії своїх посіпак.

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