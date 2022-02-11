Главари ОРДЛО готовы попросить у Москвы помощи, если будет обострение
Главари пророссийских незаконных вооруженных формирований на Донбассе заявляют, что могут обратится в Кремль с просьбой военной помощи, потому что якобы Украина совместно с американцами готовит нападение.
Источник: российское издание "РИА-Новости"
Прямая речь Пушилина: "За последние месяцы количество вооружения, которое поставлялось из западных стран – это сотни тонн. Более того, наемники и инструкторы в какой-то период времени могут просто переквалифицироваться. ... Поэтому ситуация сложная.
Легко не будет точно, и мы не исключаем, что ситуация может пойти по такой траектории, когда мы вынуждены будем обращаться за помощью к Российской Федерации".
Детали: Главарь непризнанного пророссийского формирования так называемого "ДНР" Денис Пушилин заявил, что российские боевики рассматривают вариант обращения в Кремль с просьбой о помощи на фоне якобы подготовки вооруженного нападения Украины с "американскими и польскими инструкторами".
Он повторил тезисы Кремля, что Украина сосредоточивает войска у линии разграничения, совместно с какими-то "сотнями польских и американских наемников".
С 2014 года Россия ведет вооруженный конфликт с Украиной из-за гибридных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР". Российские власти на международных площадках делают вид, что не являются стороной конфликта и не несут ответственности за действия своих муртадов.
Предыстория:
- Как сообщили британские журналисты, президент США Джо Байден считает, что нападение России на Украину произойдет "в ближайшие дни". Накануне вечером 10 февраля Байден заявил американским журналистам, что граждане США должны немедленно покинуть территорию Украины, потому что их не смогут эвакуировать в случае начала полномасштабного военного вторжения России.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин может и не ожидать завершения Зимних Олимпийских игр в Пекине для начала военного вторжения в Украину.
- Ранее американские чиновники сообщали, что Россия готовит провокацию, по которой якобы люди, одетые в военную форму, похожую на украинскую, совершат нападение на российских боевиков. Эта провокация будто бы должна послужить поводом к началу полномасштабной военной интервенции России.