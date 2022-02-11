Главари ОРДЛО готовы попросить у Москвы помощи, если будет обострение

Главари пророссийских незаконных вооруженных формирований на Донбассе заявляют, что могут обратится в Кремль с просьбой военной помощи, потому что якобы Украина совместно с американцами готовит нападение.

Источник: российское издание "РИА-Новости"

Прямая речь Пушилина: "За последние месяцы количество вооружения, которое поставлялось из западных стран – это сотни тонн. Более того, наемники и инструкторы в какой-то период времени могут просто переквалифицироваться. ... Поэтому ситуация сложная.

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Легко не будет точно, и мы не исключаем, что ситуация может пойти по такой траектории, когда мы вынуждены будем обращаться за помощью к Российской Федерации".

Детали: Главарь непризнанного пророссийского формирования так называемого "ДНР" Денис Пушилин заявил, что российские боевики рассматривают вариант обращения в Кремль с просьбой о помощи на фоне якобы подготовки вооруженного нападения Украины с "американскими и польскими инструкторами".

Он повторил тезисы Кремля, что Украина сосредоточивает войска у линии разграничения, совместно с какими-то "сотнями польских и американских наемников".

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С 2014 года Россия ведет вооруженный конфликт с Украиной из-за гибридных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР". Российские власти на международных площадках делают вид, что не являются стороной конфликта и не несут ответственности за действия своих муртадов.

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