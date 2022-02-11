Байден і Путін проведуть телефонну розмову 12 лютого
П'ятниця, 11 лютого 2022, 23:06
Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним на тлі загострення безпекової ситуації.
Джерело: російська державна агенція "ТАСС" з коментарем речника Кремля Дмитра Пєскова, американський телеканал CNN з посиланням на слова радника з нацбезпеки Білого дому Джейка Саллівана
Деталі: У Кремлі наполягають, що дзвінок двох президентів відбудеться за письмовим запитом американської сторони.
Пряма мова Пєскова: "Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра ввечері за московським часом запланована розмова двох президентів".
Деталі: Перед цим Салліван підтвердив журналістам, що Байден має намір зателефонувати Путіну.
Передісторія:
- Як повідомили британські журналісти, президент США Джо Байден вважає, що напад Росії на Україну станеться "в найближчі дні". Напередодні ввечері 10 лютого Байден заявив американським журналістам, що громадян США треба негайно залишити територію України, бо їх не зможуть евакуювати в разі початку повномасштабного військового вторгнення Росії.
- Після слів Байдена, посольства низки західних країн оголосили офіційні інструкції для своїх громадян, щоби вони негайно виїхали за межі України. Ізраїль оголосив евакуацію співробітників свого посольства та членів їхніх родин.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін може й не чекати завершення Зимових Олімпійських ігор у Пекіні для початку військового вторгнення до України.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Росії мають сценарій повалення української влади та дестабілізації суспільно-політичної ситуації зсередини, крім повномасштабного вторгнення.