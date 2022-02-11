Байден і Путін проведуть телефонну розмову 12 лютого

Зустріч Байдена і Путіна в Женеві 16 червня 2021 року. фото: getty images

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним на тлі загострення безпекової ситуації.

Джерело: російська державна агенція "ТАСС" з коментарем речника Кремля Дмитра Пєскова, американський телеканал CNN з посиланням на слова радника з нацбезпеки Білого дому Джейка Саллівана

Деталі: У Кремлі наполягають, що дзвінок двох президентів відбудеться за письмовим запитом американської сторони.

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Пряма мова Пєскова: "Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра ввечері за московським часом запланована розмова двох президентів".

Деталі: Перед цим Салліван підтвердив журналістам, що Байден має намір зателефонувати Путіну.

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