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Байден и Путин проведут телефонный разговор 12 февраля

Денис КарловскийПятница, 11 февраля 2022, 22:06
Байден и Путин проведут телефонный разговор 12 февраля
Встреча Байдена и Путина в Женеве 16 июня 2021 года. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в сфере безопасности.

Источник: российское государственное агентство "ТАСС" с комментарием пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, американский телеканал CNN ссылаясь на слова советника по нацбезопасности Белого дома Джейка Салливана

Детали: В Кремле утверждают что звонок двух президентов состоится по письменному запросу американской стороны.

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Прямая речь Пескова: "Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени запланирован разговор двух президентов".

Детали: Перед этим Салливан подтвердил журналистам, что Байден намерен позвонить по телефону Путину.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Как сообщили британские журналисты, президент США Джо Байден считает, что нападение России на Украину произойдет "в ближайшие дни". Накануне вечером 10 февраля Байден заявил американским журналистам, что граждане США должны немедленно покинуть территорию Украины, потому что их не смогут эвакуировать в случае начала полномасштабного военного вторжения России.
  • После слов Байдена, посольства ряда западных стран объявили официальные инструкции для своих граждан, чтобы они немедленно выехали за пределы Украины. Израиль объявил эвакуацию сотрудников своего посольства и членов их семей.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин может и не ожидать завершения Зимних Олимпийских игр в Пекине для начала военного вторжения в Украину.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в России есть сценарий свержения украинской власти и дестабилизации общественно-политической ситуации изнутри, кроме полномасштабного вторжения.

Темы: БайденПутинвойнаРосcия
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