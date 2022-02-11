Байден и Путин проведут телефонный разговор 12 февраля

Встреча Байдена и Путина в Женеве 16 июня 2021 года. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в сфере безопасности.

Источник: российское государственное агентство "ТАСС" с комментарием пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, американский телеканал CNN ссылаясь на слова советника по нацбезопасности Белого дома Джейка Салливана

Детали: В Кремле утверждают что звонок двух президентов состоится по письменному запросу американской стороны.

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Прямая речь Пескова: "Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени запланирован разговор двух президентов".

Детали: Перед этим Салливан подтвердил журналистам, что Байден намерен позвонить по телефону Путину.

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