США збираються евакуювати посольство у Києві – АР

За даними Associated Press, США збираються евакуювати своє посольство у Києві, залишивши невелику частину співробітників на заході України для збереження дипломатичної присутності.

Джерело: АР з посиланням на американських чиновників, які говорили на умовах анонімності

Деталі: За даними американських офіційних осіб, Держдепартамент планує в суботу оголосити про те, що практично всі співробітники посольства США в Києві мають залишити країну через небезпеку російського вторгнення.

Невелика кількість співробітників посольства може залишитися в Києві, але переважна більшість із майже 200 американців із посольства буде евакуйована ​​з країни або переміщена на крайній захід України, зазначає видання.

Офіційні особи, які говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені публічно обговорювати це питання, заявили, що невелика кількість американських дипломатів може бути переміщена на крайній захід України, неподалік кордону з Польщею, щоб США могли зберегти дипломатичну присутність у країні.

Держдеп не став коментувати виданню цю інформацію.

"Українська правда" звернулася по коментар до посольства США в Україні.

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