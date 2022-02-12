Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США збираються евакуювати посольство у Києві – АР

Катерина ТищенкоСубота, 12 лютого 2022, 10:25
США збираються евакуювати посольство у Києві – АР
Getty Images

За даними Associated Press, США збираються евакуювати своє посольство у Києві, залишивши невелику частину співробітників на заході України для збереження дипломатичної присутності.

Джерело: АР з посиланням на американських чиновників, які говорили на умовах анонімності

Деталі: За даними американських офіційних осіб, Держдепартамент планує в суботу оголосити про те, що практично всі співробітники посольства США в Києві мають залишити країну через небезпеку російського вторгнення.

Реклама:

Невелика кількість співробітників посольства може залишитися в Києві, але переважна більшість із майже 200 американців із посольства буде евакуйована ​​з країни або переміщена на крайній захід України, зазначає видання.

Офіційні особи, які говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені публічно обговорювати це питання, заявили, що невелика кількість американських дипломатів може бути переміщена на крайній захід України, неподалік кордону з Польщею, щоб США могли зберегти дипломатичну присутність у країні.

Держдеп не став коментувати виданню цю інформацію.

ВІДЕО ДНЯ

"Українська правда" звернулася по коментар до посольства США в Україні.

Передісторія:

  • 11 лютого видання The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден нібито повідомив лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака може початися з повітряних ударів.
  • 10 лютого Білий дім заявляв, що не планує масову евакуацію американських громадян з України на випадок російського вторгнення. Однак того ж дня президент США Джо Байден в інтерв’ю NBC заявив, що він радить американцям в Україні негайно виїхати за її межі. 
  • 29 січня посольство США в Україні звернулося до громадян Сполучених Штатів з рекомендацією залишити територію країни через зростання загрози воєнних дій, які може спровокувати Росія.
  • 24 січня Державний департамент Сполучених Штатів дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

Теми: СШАвійнадипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
США
США надішлють в Україну перші снаряди зі збідненим ураном – Reuters
У США побачили "помітний прогрес" контрнаступу на півдні
Двох учасників штурму Капітолія засудили до 15 і 17 років тюрми
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: