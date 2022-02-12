США собираются эвакуировать посольство в Киеве – АР

По данным Associated Press, США собираются эвакуировать свое посольство в Киеве, оставив небольшую часть сотрудников на западе Украины для сохранения дипломатического присутствия.

Источник: АР со ссылкой на американских чиновников, говоривших на условиях анонимности

Детали: По данным американских официальных лиц, Госдепартамент планирует в субботу объявить о том, что практически все сотрудники посольства США в Киеве должны будут покинуть страну из-за опасности российского вторжения.

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Небольшое количество сотрудников посольства может остаться в Киеве, но подавляющее большинство из почти 200 американцев из посольства будут высланы из страны или перемещены на крайний запад Украины, отмечает издание.

Официальные лица, которые говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично обсуждать этот вопрос, заявили, что небольшое количество американских дипломатов может быть перемещено на крайний запад Украины, недалеко от границы с Польшей, чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.

Госдеп не стал комментировать изданию эту информацию.

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"Украинская правда" обратилась за комментарием к посольству США в Украине.

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