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США собираются эвакуировать посольство в Киеве – АР

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 10:25
США собираются эвакуировать посольство в Киеве – АР
Getty Images

По данным Associated Press, США собираются эвакуировать свое посольство в Киеве, оставив небольшую часть сотрудников на западе Украины для сохранения дипломатического присутствия.

Источник: АР со ссылкой на американских чиновников, говоривших на условиях анонимности

Детали: По данным американских официальных лиц, Госдепартамент планирует в субботу объявить о том, что практически все сотрудники посольства США в Киеве должны будут покинуть страну из-за опасности российского вторжения.

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Небольшое количество сотрудников посольства может остаться в Киеве, но подавляющее большинство из почти 200 американцев из посольства будут высланы из страны или перемещены на крайний запад Украины, отмечает издание.

Официальные лица, которые говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично обсуждать этот вопрос, заявили, что небольшое количество американских дипломатов может быть перемещено на крайний запад Украины, недалеко от границы с Польшей, чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.

Госдеп не стал комментировать изданию эту информацию.

ВИДЕО ДНЯ

"Украинская правда" обратилась за комментарием к посольству США в Украине.

Предыстория:

  • 11 февраля издание The Guardian сообщило, что президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней. Атака может начаться с воздушных ударов.
  • 10 февраля Белый дом заявлял, что не планирует массовую эвакуацию американских граждан из Украины на случай российского вторжения. Однако в тот же день президент США Джо Байден в интервью NBC заявил, что советует американцам в Украине немедленно уехать за ее пределы
  • 29 января посольство США в Украине обратилось к гражданам Соединенных Штатов с рекомендацией покинуть территорию страны из-за роста угрозы военных действий, которые может спровоцировать Россия.
  • 24 января Государственный департамент Соединенных Штатов дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

Темы: СШАвойнадипломатические отношения
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