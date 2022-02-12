Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США собираются эвакуировать посольство в Киеве – АР

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 11:25
Getty Images

По данным Associated Press, США собираются эвакуировать свое посольство в Киеве, оставив небольшую часть сотрудников на западе Украины для сохранения дипломатического присутствия.

Источник: АР со ссылкой на американских чиновников, говоривших на условиях анонимности

Детали: По данным американских официальных лиц, Госдепартамент планирует в субботу объявить о том, что практически все сотрудники посольства США в Киеве должны будут покинуть страну из-за опасности российского вторжения.

Небольшое количество сотрудников посольства может остаться в Киеве, но подавляющее большинство из почти 200 американцев из посольства будут высланы из страны или перемещены на крайний запад Украины, отмечает издание.

Официальные лица, которые говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично обсуждать этот вопрос, заявили, что небольшое количество американских дипломатов может быть перемещено на крайний запад Украины, недалеко от границы с Польшей, чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.

Госдеп не стал комментировать изданию эту информацию.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к посольству США в Украине.

Предыстория:

  • 11 февраля издание The Guardian сообщило, что президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней. Атака может начаться с воздушных ударов.
  • 10 февраля Белый дом заявлял, что не планирует массовую эвакуацию американских граждан из Украины на случай российского вторжения. Однако в тот же день президент США Джо Байден в интервью NBC заявил, что советует американцам в Украине немедленно уехать за ее пределы
  • 29 января посольство США в Украине обратилось к гражданам Соединенных Штатов с рекомендацией покинуть территорию страны из-за роста угрозы военных действий, которые может спровоцировать Россия.
  • 24 января Государственный департамент Соединенных Штатов дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

Темы: СШАвойнадипломатические отношения


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
США
Внешняя политика национального эгоизма
Главные новости пятницы и ночи: вероятное нападение России, санкции СНБО
США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT – СМИ
Последние новости
17:16
Путин опять захотел гарантий, что Украину не примут в НАТО: как можно быстрее и мирными средствами
17:09
Bees Airline вынуждена перегнать все самолеты за границу
17:06
Путин прокомментировал решение Госдумы по ОРДЛО напоминанием о "Минске"
17:05
КГГА обновила адреса укрытий и бомбоубежищ
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
Все новости...