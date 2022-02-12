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Зеленський: Найкращим другом для наших ворогів є паніка

Катерина ТищенкоСубота, 12 лютого 2022, 13:23
Зеленський: Найкращим другом для наших ворогів є паніка
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що найкращим другом для ворогів України сьогодні є паніка, і в інформаційному просторі забагато обговорення повномасштабної війни з боку РФ.

Джерело: Зеленський у коментарі журналістам на Херсонщині

Пряма мова: "Я вважаю, що на сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку РФ. Навіть вже кажуть відповідні дати".

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"Сьогодні найкращим другом для ворогів є паніка в нашій країні, і вся ця інформація, яка допомагає тільки паніці, не допомагає нам".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи вірить він у серйозну ескалацію протягом найближчого тижня, президент сказав: "Ми повинні як держава розраховувати на себе, перш за все, на своїх військових, на своїх громадян. І повинні бути готовими в будь-який день".  

"Ми розуміємо всі ризики, розуміємо, що ці ризики є. Якщо є у вас чи будь-яких людей якась додаткова інформація щодо 100% вторгнення РФ, починаючи з 16 числа, в Україну, будь ласка, давайте нам цю інформацію", - зазначив Зеленський.

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Він висловив вдячність розвідкам інших держав за інформацію, яка ними надається.

"Я не можу погоджуватись чи не погоджуватись з тим, що ще не сталося, слава богу. Поки що повномасштабної війни в Україні немає. І я як президент повинен говорити зі своїм суспільством, маючи відповідну реальну інформацію. Я говорю, що ми отримуємо багато інформації з багатьох джерел. У нас також є розвідники. Я не вважаю, що розвідка України працює гірше, ніж розвідка інших держав", - додав Зеленський.

Він також знову підкреслив, що дипломатичний шлях є єдиним шляхом для деескалації ситуації.

"Ми працюємо в щоденному режимі, отримуємо інформацію від нашої розвідки. Ми в принципі вдячні всім за допомогу, вдячні розвідкам інших держав. Також окремо працюємо на дипломатичному рівні, спілкуємось щоденно з керівництвом різних держав, різних лідерів різного рівня. Тому що вважаємо, що дипломатичний шлях – це єдиний шлях для деескалації і деокупації", – сказав президент.

Передісторія:

  • 11 лютого видання The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден нібито повідомив лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака може початися з повітряних ударів.
  • За даними Spiegel, спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.
  • 11 і 12 лютого низка країн закликали своїх громадян негайно залишити Україну. США вирішили вивезти з України дипломатів, які не займають критично важливих посад, з 13 лютого консульські послуги в посольстві будуть призупинені.
  • Водночас МЗС заявило, що зараз українцям критично важливо зберігати спокій та уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.

Теми: Зеленський
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