Зеленский: Лучшим другом для наших врагов является паника

Президент Владимир Зеленский заявляет, что лучшим другом для врагов Украины сегодня является паника, и в информационном пространстве слишком много обсуждений полномасштабной войны со стороны РФ.

Источник: Зеленский в комментарии журналистам в Херсонской области

Прямая речь: "Я считаю, что на сегодняшний день в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ. Даже говорят соответствующие даты".

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"Сегодня лучшим другом для врагов является паника в нашей стране, и вся эта информация, которая помогает только панике, не помогает нам".

Детали: Отвечая на вопрос, верит ли он в серьезную эскалацию в течение ближайшей недели, президент сказал: "Мы должны, как государство, рассчитывать на себя, прежде всего, на своих военных, на своих граждан. И должны быть готовы в любой день".

"Мы понимаем все риски, понимаем, что эти риски есть. Если есть у вас или любых людей какая-то дополнительная информация по 100% вторжению РФ, начиная с 16 числа, в Украину, пожалуйста, давайте нам эту информацию", - отметил Зеленский.

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Он выразил благодарность разведкам других государств за предоставляемую ими информацию.

"Я не могу соглашаться или не соглашаться с тем, что еще не произошло, слава богу. Пока полномасштабной войны в Украине нет. И я, как президент, должен говорить со своим обществом, имея соответствующую реальную информацию. Я говорю, что мы получаем много информации из многих источников. У нас тоже есть разведчики. Я не считаю, что разведка Украины работает хуже разведки других государств", - добавил Зеленский.

Он также снова подчеркнул, что дипломатический путь является единственным путем для деэскалации ситуации.

"Мы работаем в ежедневном режиме, получаем информацию от нашей разведки. Мы в принципе благодарны всем за помощь, благодарны разведкам других государств. Также отдельно работаем на дипломатическом уровне, общаемся ежедневно с руководством разных государств, разных лидеров разного уровня. Потому что считаем, что дипломатический путь – единственный путь для деэскалации и деоккупации", – сказал президент.

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