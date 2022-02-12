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Зеленский: Лучшим другом для наших врагов является паника

Катерина ТищенкоСуббота, 12 февраля 2022, 13:23
Зеленский: Лучшим другом для наших врагов является паника
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что лучшим другом для врагов Украины сегодня является паника, и в информационном пространстве слишком много обсуждений полномасштабной войны со стороны РФ.

Источник: Зеленский в комментарии журналистам в Херсонской области

Прямая речь: "Я считаю, что на сегодняшний день в информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ. Даже говорят соответствующие даты".

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"Сегодня лучшим другом для врагов является паника в нашей стране, и вся эта информация, которая помогает только панике, не помогает нам".

Детали: Отвечая на вопрос, верит ли он в серьезную эскалацию в течение ближайшей недели, президент сказал: "Мы должны, как государство, рассчитывать на себя, прежде всего, на своих военных, на своих граждан. И должны быть готовы в любой день".

"Мы понимаем все риски, понимаем, что эти риски есть. Если есть у вас или любых людей какая-то дополнительная информация по 100% вторжению РФ, начиная с 16 числа, в Украину, пожалуйста, давайте нам эту информацию", - отметил Зеленский.

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Он выразил благодарность разведкам других государств за предоставляемую ими информацию.

"Я не могу соглашаться или не соглашаться с тем, что еще не произошло, слава богу. Пока полномасштабной войны в Украине нет. И я, как президент, должен говорить со своим обществом, имея соответствующую реальную информацию. Я говорю, что мы получаем много информации из многих источников. У нас тоже есть разведчики. Я не считаю, что разведка Украины работает хуже разведки других государств", - добавил Зеленский.

Он также снова подчеркнул, что дипломатический путь является единственным путем для деэскалации ситуации.

"Мы работаем в ежедневном режиме, получаем информацию от нашей разведки. Мы в принципе благодарны всем за помощь, благодарны разведкам других государств. Также отдельно работаем на дипломатическом уровне, общаемся ежедневно с руководством разных государств, разных лидеров разного уровня. Потому что считаем, что дипломатический путь – единственный путь для деэскалации и деоккупации", – сказал президент.

Предыстория:

  • 11 февраля издание The Guardian сообщило, что президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней. Атака может начаться с воздушных ударов.
  • По данным Spiegel, спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.
  • 11 и 12 февраля ряд стран призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. США решили вывезти из страны дипломатов, не занимающих критически важные посты, с 13 февраля консульские услуги в посольстве будут приостановлены.
  • МИД Украины заявило, что сейчас украинцам критически важно сохранять спокойствие и избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику.

Темы: Зеленский
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