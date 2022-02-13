США, Японія і Південна Корея обговорили загрозу з боку Північної Кореї
Держсекретар США Ентоні Блінкен і його японський та південнокорейський колеги зустрілися в суботу на Гаваях, щоб обговорити загрозу з боку Північної Кореї, яка активно випробовує ракети з початку року.
Джерело: The Associated Press
Деталі: У Гонолулу зустрілися Блінкен і міністри закордонних справ Японії і Південної Кореї Йосімаса Хаясі та Чунг Ей-Йонг.
Ці три країни минулого тижня заявили, що "недавні ракетні випробування Північної Кореї дестабілізують безпеку в регіоні".
Деякі експерти стверджують, що Північна Корея використовує випробування зброї, щоб чинити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена для відновлення давно зупинених ядерних переговорів.
Адміністрація Байдена запропонувала Північній Кореї провести відкриті переговори, але без пом’якшення санкцій як реакції на відсутність суттєвого скорочення ядерної програми країни.
Нещодавні випробування насторожили сусідів Пхеньяна в Південній Кореї та Японії. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив минулого місяця, що випробування є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, і закликав Північну Корею припинити "дії, які створюють напругу і тиск".
Міністерство закордонних справ Японії заявило, що вони підтвердили важливість спільної співпраці зі Сполученими Штатами для реагування на дії Північної Кореї та досягнення стабільності в регіоні.
Передісторія:
- Снаряд, який на на початку січня випустила Північна Корея, був гіперзвуковою ракетою.
- Північнокорейські державні ЗМІ повідомили у середу, що країна провела успішне випробування гіперзвукової ракети, яке відвідав лідер Кім Чен Ин.
- КНДР вже вчетверте з Нового року випробовувала свої бойові ракети. Цього разу у повітря злетіли дві балістичні ракети.
- Південна Корея заявила, що Північна Корея випустила " невідомий снаряд" в четвер вранці (за місцевим часом), і це вже шосте зафіксоване випробування зброї цього року.
- Північна Корея підтвердила, що випустила "балістичну ракету середньої дальності Hwasong-12", вперше з 2017 року вона випробувала зброю такої потужності.