США, Японія і Південна Корея обговорили загрозу з боку Північної Кореї

Держсекретар США Ентоні Блінкен і його японський та південнокорейський колеги зустрілися в суботу на Гаваях, щоб обговорити загрозу з боку Північної Кореї, яка активно випробовує ракети з початку року.

Джерело: The Associated Press

Деталі: У Гонолулу зустрілися Блінкен і міністри закордонних справ Японії і Південної Кореї Йосімаса Хаясі та Чунг Ей-Йонг.

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Ці три країни минулого тижня заявили, що "недавні ракетні випробування Північної Кореї дестабілізують безпеку в регіоні".

Деякі експерти стверджують, що Північна Корея використовує випробування зброї, щоб чинити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена для відновлення давно зупинених ядерних переговорів.

Адміністрація Байдена запропонувала Північній Кореї провести відкриті переговори, але без пом’якшення санкцій як реакції на відсутність суттєвого скорочення ядерної програми країни.

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Нещодавні випробування насторожили сусідів Пхеньяна в Південній Кореї та Японії. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив минулого місяця, що випробування є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, і закликав Північну Корею припинити "дії, які створюють напругу і тиск".

Міністерство закордонних справ Японії заявило, що вони підтвердили важливість спільної співпраці зі Сполученими Штатами для реагування на дії Північної Кореї та досягнення стабільності в регіоні.

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