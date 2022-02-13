США, Япония и Южная Корея обсудили угрозу со стороны Северной Кореи

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его японский и южнокорейский коллеги встретились в субботу на Гавайях, чтобы обсудить угрозу со стороны Северной Кореи, активно испытывающей ракеты с начала года.

Источник: The Associated Press

Детали: В Гонолулу встретились Блинкен и министры иностранных дел Японии и Южной Кореи Йосимаса Хаяси и Чунг Эй-Йонг.

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Эти три страны на прошлой неделе заявили, что "недавние ракетные испытания Северной Кореи дестабилизируют безопасность в регионе".

Некоторые эксперты утверждают, что Северная Корея использует испытания оружия, чтобы давить на администрацию президента Джо Байдена для возобновления давно остановленных ядерных переговоров.

Администрация Байдена предложила Северной Корее провести открытые переговоры, но без смягчения санкций как реакции на отсутствие существенного сокращения ядерной программы страны.

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Недавние испытания насторожили соседей Пхеньяна в Южной Корее и Японии. Президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил в прошлом месяце, что испытание является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и призвал Северную Корею прекратить "действия, создающие напряжение и давление".

Министерство иностранных дел Японии заявило, что они подтвердили важность совместного сотрудничества с США для реагирования на действия Северной Кореи и достижения стабильности в регионе.

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