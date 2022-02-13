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США, Япония и Южная Корея обсудили угрозу со стороны Северной Кореи

Воскресенье, 13 февраля 2022, 03:57
США, Япония и Южная Корея обсудили угрозу со стороны Северной Кореи
Ким Чен Ын, фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его японский и южнокорейский коллеги встретились в субботу на Гавайях, чтобы обсудить угрозу со стороны Северной Кореи, активно испытывающей ракеты с начала года.

Источник: The Associated Press

Детали: В Гонолулу встретились Блинкен и министры иностранных дел Японии и Южной Кореи Йосимаса Хаяси и Чунг Эй-Йонг.

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Эти три страны на прошлой неделе заявили, что "недавние ракетные испытания Северной Кореи дестабилизируют безопасность в регионе".

Некоторые эксперты утверждают, что Северная Корея использует испытания оружия, чтобы давить на администрацию президента Джо Байдена для возобновления давно остановленных ядерных переговоров.

Администрация Байдена предложила Северной Корее провести открытые переговоры, но без смягчения санкций как реакции на отсутствие существенного сокращения ядерной программы страны.

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Недавние испытания насторожили соседей Пхеньяна в Южной Корее и Японии. Президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил в прошлом месяце, что испытание является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и призвал Северную Корею прекратить "действия, создающие напряжение и давление".

Министерство иностранных дел Японии заявило, что они подтвердили важность совместного сотрудничества с США для реагирования на действия Северной Кореи и достижения стабильности в регионе.

Предыстория:

  • Снаряд, выпущенный в начале января Северной Кореей, был гиперзвуковой ракетой.
  • Северокорейские государственные СМИ сообщили в среду, что страна провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты, которое посетил лидер Ким Чен Ын.
  • КНДР уже в четвертый раз с Нового года испытывала свои боевые ракеты. На этот раз в воздух взлетели две баллистические ракеты.
  • Южная Корея заявила, что Северная Корея выпустила "неизвестный снаряд" в четверг утром (по местному времени) и это уже шестое зафиксированное испытание оружия в этом году.
  • Северная Корея подтвердила, что выпустила "баллистическую ракету средней дальности Hwasong-12", впервые с 2017 она испытала оружие такой мощности.

Темы: СШАЯпонияЮжная КореяСеверная Корея
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