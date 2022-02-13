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Венедиктова отреагировала на нападение на съемочную группу УП

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 февраля 2022, 21:28

Генпрокурор Ирина Венедиктова заверила, что дело о нападении на съемочную группу УП в аэропорту Днепра находится на ее контроле и реакция будет адекватной.

Источник: Венедиктова в Facebook

Дословно: "Ограничения, предусмотренные законом, не разрешают мне высказаться популярно, а хотелось бы.

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Посмотрела все, что доступно в Интернете. Дала задачу прокурорам немедленно включиться в работу. Руководитель прокуратуры области завтра доложит лично о ходе проведения следственных действий.

Реакция будет адекватной. Дело на контроле".

Детали: Венедиктова заверила, что в Офисе генпрокурора внимательно изучат действия всех причастных к инциденту, без исключения.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В Днепре в воскресенье неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.
  • Полиция начала два уголовных производства
  • Журналисты выяснили, что на съемочную группу УП напали охранники известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).

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Темы: ВенедиктоваДнепрнападениеСМИ
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