Венедиктова отреагировала на нападение на съемочную группу УП

Генпрокурор Ирина Венедиктова заверила, что дело о нападении на съемочную группу УП в аэропорту Днепра находится на ее контроле и реакция будет адекватной.

Источник: Венедиктова в Facebook

Дословно: "Ограничения, предусмотренные законом, не разрешают мне высказаться популярно, а хотелось бы.

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Посмотрела все, что доступно в Интернете. Дала задачу прокурорам немедленно включиться в работу. Руководитель прокуратуры области завтра доложит лично о ходе проведения следственных действий.

Реакция будет адекватной. Дело на контроле".

Детали: Венедиктова заверила, что в Офисе генпрокурора внимательно изучат действия всех причастных к инциденту, без исключения.

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Предыстория:

В Днепре в воскресенье неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.

Полиция начала два уголовных производства.

Журналисты выяснили, что на съемочную группу УП напали охранники известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).

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