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У Кремлі відреагували на слова про можливість відмови України від НАТО

Альона Мазуренко Понеділок, 14 лютого 2022, 12:16
У Кремлі відреагували на слова про можливість відмови України від НАТО
ФОТО: AFP getty images

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що офіційна відмова України від вступу до НАТО допомогла б сформулювати відповідь на занепокоєння Росії. 

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Безумовно, якимось чином зафіксована, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО... Безумовно, це був би крок, який би суттєво сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російські занепокоєння".

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Що було раніше: Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

Міністерство закордонних справ України заявило, що слова посла у Великій Британії Вадима Пристайка вирвали з контексту, а відмова від членства у НАТО суперечить Конституції.

Сам Пристайко пояснив, що курс на НАТО залишиться у будь-якому випадку, але оскільки зараз Україна не є членом альянсу, то в поточному моменті можливі компроміси.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У лютому 2019 року Верховна Рада закріпила в Конституції прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО, – і ці зміни набули чинності.
  • Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним вимагала від Заходу "гарантій безпеки" у вигляді зобов'язань, що Україна не стане членом НАТО. 
  • При цьому в МЗС РФ не бачили сенсу давати гарантії ненападу на Україну і посилались на Будапештський меморандум, який Росія вже порушила, окупувавши Крим та зробивши частину сходу України підконтрольною МОскві, а не Києву.  

Теми: НАТОРосія
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