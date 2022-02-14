У Кремлі відреагували на слова про можливість відмови України від НАТО
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що офіційна відмова України від вступу до НАТО допомогла б сформулювати відповідь на занепокоєння Росії.
Джерело: російське видання ТАСС
Пряма мова: "Безумовно, якимось чином зафіксована, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО... Безумовно, це був би крок, який би суттєво сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російські занепокоєння".
Що було раніше: Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.
Міністерство закордонних справ України заявило, що слова посла у Великій Британії Вадима Пристайка вирвали з контексту, а відмова від членства у НАТО суперечить Конституції.
Сам Пристайко пояснив, що курс на НАТО залишиться у будь-якому випадку, але оскільки зараз Україна не є членом альянсу, то в поточному моменті можливі компроміси.
Передісторія:
- У лютому 2019 року Верховна Рада закріпила в Конституції прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО, – і ці зміни набули чинності.
- Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним вимагала від Заходу "гарантій безпеки" у вигляді зобов'язань, що Україна не стане членом НАТО.
- При цьому в МЗС РФ не бачили сенсу давати гарантії ненападу на Україну і посилались на Будапештський меморандум, який Росія вже порушила, окупувавши Крим та зробивши частину сходу України підконтрольною МОскві, а не Києву.