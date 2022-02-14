У Кремлі відреагували на слова про можливість відмови України від НАТО

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що офіційна відмова України від вступу до НАТО допомогла б сформулювати відповідь на занепокоєння Росії.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Безумовно, якимось чином зафіксована, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО... Безумовно, це був би крок, який би суттєво сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російські занепокоєння".

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Що було раніше: Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

Міністерство закордонних справ України заявило, що слова посла у Великій Британії Вадима Пристайка вирвали з контексту, а відмова від членства у НАТО суперечить Конституції.

Сам Пристайко пояснив, що курс на НАТО залишиться у будь-якому випадку, але оскільки зараз Україна не є членом альянсу, то в поточному моменті можливі компроміси.

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