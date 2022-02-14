Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Кремлі відреагували на слова про можливість відмови України від НАТО

Мазуренко Альона Понеділок, 14 лютого 2022, 13:16
ФОТО: AFP getty images

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що офіційна відмова України від вступу до НАТО допомогла б сформулювати відповідь на занепокоєння Росії. 

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Безумовно, якимось чином зафіксована, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО... Безумовно, це був би крок, який би суттєво сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російські занепокоєння".

Що було раніше: Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

Міністерство закордонних справ України заявило, що слова посла у Великій Британії Вадима Пристайка вирвали з контексту, а відмова від членства у НАТО суперечить Конституції.

Сам Пристайко пояснив, що курс на НАТО залишиться у будь-якому випадку, але оскільки зараз Україна не є членом альянсу, то в поточному моменті можливі компроміси.

Передісторія:

  • У лютому 2019 року Верховна Рада закріпила в Конституції прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО, – і ці зміни набули чинності.
  • Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним вимагала від Заходу "гарантій безпеки" у вигляді зобов'язань, що Україна не стане членом НАТО. 
  • При цьому в МЗС РФ не бачили сенсу давати гарантії ненападу на Україну і посилались на Будапештський меморандум, який Росія вже порушила, окупувавши Крим та зробивши частину сходу України підконтрольною МОскві, а не Києву.  

Теми: НАТОРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські спецслужби замінували низку об'єктів у Донецьку – розвідка

Росія зірвала екстрене засідання ТКГ. Україна хоче запобігти провокаціям

Залужний звернувся до жителів ОРДЛО: Вас використовують

Члена журі Нацвідбору на Євробачення-2022 звільнили після скандалу

фотоДТП з кортежем Ярославського: автомобілі замивали, щоб знищити сліди – експертиза

Режим Путіна відправляє до в'язниці ще одного Навального

Усі новини...
НАТО
Зеленський відреагував на заяву Пристайка щодо вступу України в НАТО
Росія сформувала відповідь США і НАТО щодо "гарантій безпеки"
Стефанчук запевнив, що зміни до Конституції щодо НАТО зараз не обговорюються
Останні новини
21:19
Ватажки ОРДЛО записали свої звернення про евакуацію ще в середу
21:10
фотоГоловний архітектор розповів, як виглядатиме Президентський університет
21:09
На проведення Олімпіади-2022 Китай витратив щонайменше 9 мільярдів доларів – FT
20:55
Російські спецслужби замінували низку об'єктів у Донецьку – розвідка
20:37
Київ веде переговори з ЄС і G7 про перерозподіл спецправ запозичень від МВФ
20:26
Україна просить друзів у “Норманді” посилити місію ОБСЄ через “вкиди” Росії
20:22
Верещук закликала жителів ОРДЛО, які бояться, переїжджати на підконтрольну Києву територію
20:11
Зеленський відправляє нардепів та урядовців на лінію фронту
19:49
МЗС України закликає світ відреагувати на ескалацію і провокації РФ
19:33
Росія зірвала екстрене засідання ТКГ. Україна хоче запобігти провокаціям
Усі новини...