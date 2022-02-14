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В Кремле отреагировали на слова о вероятности отказа Украины от НАТО

Алена МазуренкоПонедельник, 14 февраля 2022, 12:16
В Кремле отреагировали на слова о вероятности отказа Украины от НАТО
ФОТО: AFP getty images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальный отказ Украины от вступления в НАТО помог бы сформулировать ответ на озабоченности России.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО... Безусловно, это был бы шаг, который существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности".

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Что было раньше: Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что слова посла в Великобритании Вадима Пристайко вырвали из контекста, а отказ от членства в НАТО противоречит Конституции.

Сам Пристайко пояснил, что курс на НАТО останется в любом случае, но поскольку Украина не является членом альянса, то в настоящий момент возможны компромиссы.

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Предыстория:

  • В феврале 2019 года Верховная Рада закрепила в Конституции стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО – и эти изменения вступили в силу.
  • Россия во главе с президентом Владимиром Путиным потребовала от Запада "гарантий безопасности" в виде обязательств, что Украина не станет членом НАТО.
  • При этом в МИД РФ не видели смысла давать гарантии ненападения на Украину и ссылались на Будапештский меморандум, который Россия уже нарушила, оккупировав Крым и сделав часть востока Украины подконтрольной Москве, а не Киеву.

Темы: НАТОРосcия
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