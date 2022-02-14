Глава МВС записав заспокійливе відео: розстріляємо будь-якого умовного "Гіркіна"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський записав заспокійливе відеозвернення для громадян України і запевнив, що при спробі захоплення адмінбудівель будь-якого умовного "Гіркіна" розстріляють без вагань.

Джерело: пресслужба МВС

Пряма мова: "Незважаючи на будь-які заяви про можливі агресивні дії з боку Російської Федерації, ніхто не панікує і не боїться…

Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань".

Деталі: За його словами, наразі українці мають зберігати спокій і виконувати свою щоденну роботу, аби функціонували школи, лікарні, дитячі садки і підприємства.

Він також запевнив, що в МВС не допустять жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку чи повторення Слов’янська.

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