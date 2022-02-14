Глава МВД записал успокаивающее видео: расстреляем любого условного "Гиркина"
Министр внутренних дел Денис Монастырский записал успокоительное видеообращение для граждан Украины и заверил, что при попытке захвата админзданий любого условного "Гиркина" расстреляют без колебаний.
Источник: прессслужба МВД
Прямая речь: "Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны Российской Федерации, никто не паникует и не боится…
Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без уведомления и никаких колебаний".
Детали: По его словам, украинцы должны сохранять спокойствие и выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады и предприятия.
Он также заверил, что в МВД не допустят никаких сепаратистских проявлений как это было весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке или повторения Славянска.
Напомним:
- Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.
- Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне российской угрозы заверили украинцев, что Вооруженные силы дадут достойный отпор оккупантам, если те отважатся на наступление.
- 11 и 12 февраля ряд стран призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. США решили вывезти из страны дипломатов, не занимающих критически важные посты, с 13 февраля консульские услуги в посольстве будут приостановлены.