Глава МВД записал успокаивающее видео: расстреляем любого условного "Гиркина"

Министр внутренних дел Денис Монастырский записал успокоительное видеообращение для граждан Украины и заверил, что при попытке захвата админзданий любого условного "Гиркина" расстреляют без колебаний.

Источник: прессслужба МВД

Прямая речь: "Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны Российской Федерации, никто не паникует и не боится…

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Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без уведомления и никаких колебаний".

Детали: По его словам, украинцы должны сохранять спокойствие и выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады и предприятия.

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Он также заверил, что в МВД не допустят никаких сепаратистских проявлений как это было весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке или повторения Славянска.

Напомним: