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Кадиров написав Зеленському – підказує, як уникнути війни

Роман ПетренкоПонеділок, 14 лютого 2022, 14:18
Кадиров написав Зеленському – підказує, як уникнути війни
кадиров та путін, фото: тасс

Глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до українців та президента Володимира Зеленського та закликав виконати Мінські угоди, щоб "уникнути незворотних наслідків".

Джерело: Кадиров у Telegram

Пряма мова Кадирова: "У моєму зверненні є два посилки до двох адресатів – до української влади та до українського народу.

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Пане Зеленський! Час клоунади добіг кінця. Настала година виконання обов'язку перед власним народом, щоб уникнути незворотних наслідків. Тобто сьогодні як ніколи виникла потреба виконання Мінських угод, під якими стоїть підпис не лише президента Росії, а й президента України.

Неухильне виконання положень, прописаних у цьому документі, - перший найважливіший крок у справі політичного врегулювання протистояння, яке наростає між нашими країнами, а й у питанні зниження загальної напруженості у глобальному значенні цього терміну.

У зв'язку з цим ви, як гарант Конституції та безпеки свого народу та держави, просто зобов'язані зробити все від вас залежне, щоб уникнути кровопролиття та встановлення миру. Президент Володимир Путін та народи Росії не хочуть війни, ми не з чуток знаємо сенс цього страшного слова. Будьте розсудливі, пане Зеленський!".

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Деталі: Також Кадиров звернувся до українців, заявивши, що "любить Україну та її добрий народ", нагадав про "один народ, загальну культуру та релігію".

Також глава Чечні зазначив, що ніколи не повірить у те, що українці вважають себе "частиною західного світу з її русофобською істерією".

Нагадаємо:

  • Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росіїна Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на тлі російської загрози запевнили українців, що Збройні сили дадуть гідну відсіч окупантам, якщо ті наважаться на наступ.
  • 11 і 12 лютого низка країн закликали своїх громадян негайно залишитиУкраїну. США вирішили вивезти з України дипломатів, які не займають критично важливих посад, з 13 лютого консульські послуги в посольстві будуть призупинені.

Теми: КадироввійнаРосія
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