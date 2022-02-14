Кадыров написал Зеленскому – подсказывает, как избежать войны
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинцам и президенту Владимиру Зеленскому и призвал выполнить Минские соглашения, чтобы "избежать необратимые последствия".
Источник: Кадыров в Telegram
Прямая речь Кадырова: "В моем обращении есть два посыла к двум адресатам - к украинским властям и к украинскому народу.
Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только президента России, но и президента Украины.
Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе, - первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряжённости в глобальном смысле этого слова.
В связи с этим Вы, как гарант Конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!".
Детали: Также Кадыров обратился к украинцам, заявив, что "любит Украину и ее добрый народ", напомнил об "одном народе, общей культуре и религии".
Также глава Чечни отметил, что никогда не поверит в то, что украинцы "считают себя частью западного мира с ее русофобской истерией".
Напомним:
- Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.
- Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне российской угрозы заверили украинцев, что Вооруженные силы дадут достойный отпор оккупантам, если те отважатся на наступление.
- 11 и 12 февраля ряд стран призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. США решили вывезти из страны дипломатов, не занимающих критически важные посты, с 13 февраля консульские услуги в посольстве будут приостановлены.