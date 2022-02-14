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Зеленський відреагував на заяву Пристайка щодо вступу України в НАТО

Ірина БалачукПонеділок, 14 лютого 2022, 16:50
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має продовжувати рухатися до членства в НАТО, попри те, що деякі ЗМІ і світові лідери натякають їй не піднімати це питання, щоб не провокувати Росію.

Джерело: Зеленський на спільній з канцером Німеччини Олафом Шольцем пресконференції 14 лютого

Пряма мова президента на прохання журналіста прокоментувати заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка: "Щодо стосується заяви нашого посла – відповідь МЗС була офіційна, правильна, виважена, предметна. Що стосується того, чи правильно ми зрозуміли пана Пристайка, – в тому, що він сказав, треба звернути увагу на деякі деталі.

Я думаю, що сьогодні багато журналістів і багато лідерів дійсно трішечки – трішечки – натякають Україні, що можна, скажемо так, не ризикувати і не піднімати постійно питання щодо майбутнього членства в альянсі. Тому що ці ризики пов’язані з реакцією Російської Федерації. Мені здається, що ніхто цього вже не скриває. І мені задається, ми повинні бути відвертими".

Деталі: Водночас Зеленський додав, що у будь-якому разі це рішення залежить від України.

А питання, на думку президента, насправді полягає в тому – "скільки Україна повинна йти по цьому шляху (до членства в НАТО – ред.), з ким вона буде йти, хто буде друзями, партнерами і буде підтримувати нашу державу на цьому шляху".

Пряма мова Зеленського: "А може, дійсно питання відкритих дверей – це для нас така історія, як мрія, такий сигнал – куди ми йдемо. А коли там будемо – ніхто не знає. Не тільки Україна, а навіть деякі члени НАТО. Тому ми повинні рухатися тим шляхом, який ми обрали. Все одно на цьому шляху найголовніше, щоб була наша армія потужна. А куди цей шлях доведе і коли – подивимось".

Що було раніше: Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

Міністерство закордонних справ України заявило, що слова посла у Великій Британії Вадима Пристайка вирвали з контексту, а відмова від членства у НАТО суперечить Конституції.

Сам Пристайко пояснив, що курс на НАТО залишиться у будь-якому випадку, але оскільки зараз Україна не є членом альянсу, то в поточному моменті можливі компроміси.

Передісторія:

  • У лютому 2019 року Верховна Рада закріпила в Конституції прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО, – і ці зміни набули чинності.
  • Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним вимагала від Заходу "гарантій безпеки" у вигляді зобов'язань, що Україна не стане членом НАТО. 
  • При цьому в МЗС РФ не бачили сенсу давати гарантії ненападу на Україну і посилались на Будапештський меморандум, який Росія вже порушила, окупувавши Крим та зробивши частину сходу України підконтрольною Москві, а не Києву.  

Теми: ЗеленськийУкраїнаНАТО
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