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Зеленский отреагировал на заявление Пристайко о вступлении Украины в НАТО

Ирина БалачукПонедельник, 14 февраля 2022, 15:50
Зеленский отреагировал на заявление Пристайко о вступлении Украины в НАТО
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна продолжать двигаться к членству в НАТО, несмотря на то, что некоторые СМИ и мировые лидеры намекают ей не поднимать этот вопрос, чтобы не провоцировать Россию.

Источник: Зеленский на совместной с канцером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции 14 февраля

Прямая речь президента на просьбу журналиста прокомментировать заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко: "Что касается заявления нашего посла – ответ МИД был официальный, правильный, взвешенный, предметный. Что касается того, правильно ли мы поняли господина Пристайко, – в том, что он сказал, следует обратить внимание на некоторые детали.

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Я думаю, что сегодня многие журналисты и многие лидеры действительно немножко – немножко – намекают Украине, что можно, скажем так, не рисковать и не поднимать постоянно вопрос о будущем членстве в альянсе. Потому что эти риски связаны с реакцией Российской Федерации. Мне кажется, что никто этого уже не скрывает. И мне кажется, мы должны быть откровенными".

Детали: В то же время Зеленский добавил, что в любом случае это решение зависит от Украины.

А вопрос, по мнению президента, на самом деле состоит в том – "сколько Украина должна идти по этому пути (к членству в НАТО – ред.), с кем она будет идти, кто будет друзьями, партнерами и будет поддерживать наше государство на этом пути".

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Прямая речь Зеленского: "А может, действительно вопрос открытых дверей – это для нас такая история, как мечта, такой сигнал – куда мы идем. А когда там будем – никто не знает. Не только Украина, но и некоторые члены НАТО. Поэтому мы должны двигаться по тому пути, который мы выбрали. Все равно на этом пути самое главное, чтобы наша армия была мощной. А куда этот путь приведет и когда – посмотрим".

Что было раньше: Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что слова посла в Великобритании Вадима Пристайко вырвали из контекста, а отказ от членства в НАТО противоречит Конституции.

Сам Пристайко пояснил, что курс на НАТО останется в любом случае, но поскольку Украина не является членом альянса, то в настоящий момент возможны компромиссы.

Предыстория:

  • В феврале 2019 года Верховная Рада закрепила в Конституции стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО – и эти изменения вступили в силу.
  • Россия во главе с президентом Владимиром Путиным потребовала от Запада "гарантий безопасности" в виде обязательств, что Украина не станет членом НАТО.
  • При этом в МИД РФ не видели смысла давать гарантии ненападения на Украину и ссылались на Будапештский меморандум, который Россия уже нарушила, оккупировав Крым и сделав часть востока Украины подконтрольной Москве, а не Киеву.

Темы: ЗеленскийУкраинаНАТО
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