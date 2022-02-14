Зеленский отреагировал на заявление Пристайко о вступлении Украины в НАТО
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна продолжать двигаться к членству в НАТО, несмотря на то, что некоторые СМИ и мировые лидеры намекают ей не поднимать этот вопрос, чтобы не провоцировать Россию.
Источник: Зеленский на совместной с канцером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции 14 февраля
Прямая речь президента на просьбу журналиста прокомментировать заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко: "Что касается заявления нашего посла – ответ МИД был официальный, правильный, взвешенный, предметный. Что касается того, правильно ли мы поняли господина Пристайко, – в том, что он сказал, следует обратить внимание на некоторые детали.
Я думаю, что сегодня многие журналисты и многие лидеры действительно немножко – немножко – намекают Украине, что можно, скажем так, не рисковать и не поднимать постоянно вопрос о будущем членстве в альянсе. Потому что эти риски связаны с реакцией Российской Федерации. Мне кажется, что никто этого уже не скрывает. И мне кажется, мы должны быть откровенными".
Детали: В то же время Зеленский добавил, что в любом случае это решение зависит от Украины.
А вопрос, по мнению президента, на самом деле состоит в том – "сколько Украина должна идти по этому пути (к членству в НАТО – ред.), с кем она будет идти, кто будет друзьями, партнерами и будет поддерживать наше государство на этом пути".
Прямая речь Зеленского: "А может, действительно вопрос открытых дверей – это для нас такая история, как мечта, такой сигнал – куда мы идем. А когда там будем – никто не знает. Не только Украина, но и некоторые члены НАТО. Поэтому мы должны двигаться по тому пути, который мы выбрали. Все равно на этом пути самое главное, чтобы наша армия была мощной. А куда этот путь приведет и когда – посмотрим".
Что было раньше: Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что слова посла в Великобритании Вадима Пристайко вырвали из контекста, а отказ от членства в НАТО противоречит Конституции.
Сам Пристайко пояснил, что курс на НАТО останется в любом случае, но поскольку Украина не является членом альянса, то в настоящий момент возможны компромиссы.
Предыстория:
- В феврале 2019 года Верховная Рада закрепила в Конституции стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО – и эти изменения вступили в силу.
- Россия во главе с президентом Владимиром Путиным потребовала от Запада "гарантий безопасности" в виде обязательств, что Украина не станет членом НАТО.
- При этом в МИД РФ не видели смысла давать гарантии ненападения на Украину и ссылались на Будапештский меморандум, который Россия уже нарушила, оккупировав Крым и сделав часть востока Украины подконтрольной Москве, а не Киеву.