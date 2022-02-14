В Україну прибувають російські бойовики зі спецслужб Росії – західна розвідка

Російські військові без розпізнавальних знаків у Криму в 2014 році. Фото: Getty images

Розвідка країн-членів НАТО твердить, що на території України збільшилася кількість російських бойовиків, які підпорядковані російським спецслужбам.

Джерело: Reuters з посиланням на три неназвані джерела в оборонних відомствах західних країн

Деталі: Ці джерела повідомили, що Росія може готувати провокації з цими бойовиками, аби створити привід для початку широкомасштабного вторгнення.

За даними джерел журналістів, вони можуть мати завдання посіяти сум’яття серед населення або готувати вбивства конкретних людей із застосуванням особливого виду зброї

Бойовики з різних російських приватних військових компаній потайки прибувають до України. За даними розвідок НАТО, вони мають контакти з керівництвом розвідувальних відомств Росії, передусім із ФСБ та ГРУ Міноборони Росії.

Одне джерело стверджує, що до тимчасово окупованого Донецька нещодавно прибув колишній офіцер ГРУ РФ, який також брав участь у бойових діях у складі ПВК "Ваґнер".

За словами джерел, ці "ваґнерівці" очолюють процеси з транспортування зброї та військової підготовки бойовиків проросійських незаконних угруповань – так званих "ДНР" і "ЛНР".

Крім того, нібито на кордоні України з Росією розташований підрозділ бойовиків "Ваґнер", які нещодавно пройшли тренування на базі ГРУ в Краснодарському краї.

Джерела журналістів стверджують, що з початку 2022 року присутність інших російських ПВК на території України також збільшилася.

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