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В Україну прибувають російські бойовики зі спецслужб Росії – західна розвідка

Денис КарловськийПонеділок, 14 лютого 2022, 17:58
В Україну прибувають російські бойовики зі спецслужб Росії – західна розвідка
Російські військові без розпізнавальних знаків у Криму в 2014 році. Фото: Getty images

Розвідка країн-членів НАТО твердить, що на території України збільшилася кількість російських бойовиків, які підпорядковані російським спецслужбам.

Джерело: Reuters з посиланням на три неназвані джерела в оборонних відомствах західних країн

Деталі: Ці джерела повідомили, що Росія може готувати провокації з цими бойовиками, аби створити привід для початку широкомасштабного вторгнення. 

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За даними джерел журналістів, вони можуть мати завдання посіяти сум’яття серед населення або готувати вбивства конкретних людей із застосуванням особливого виду зброї

Бойовики з різних російських приватних військових компаній потайки прибувають до України. За даними розвідок НАТО, вони мають контакти з керівництвом розвідувальних відомств Росії, передусім із ФСБ та ГРУ Міноборони Росії.

Одне джерело стверджує, що до тимчасово окупованого Донецька нещодавно прибув колишній офіцер ГРУ РФ, який також брав участь у бойових діях у складі ПВК "Ваґнер". 

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За словами джерел, ці "ваґнерівці" очолюють процеси з транспортування зброї та військової підготовки бойовиків проросійських незаконних угруповань – так званих "ДНР" і "ЛНР".

Крім того, нібито на кордоні України з Росією розташований підрозділ бойовиків "Ваґнер", які нещодавно пройшли тренування на базі ГРУ в Краснодарському краї.

Джерела журналістів стверджують, що з початку 2022 року присутність інших російських ПВК на території України також збільшилася.

Передісторія: 

  • Із січня американські посадовці заявляють, що Росія готує провокацію як привід для вторгнення.
  • У російській владі та керівництві незаконних збройних формувань на Донбасі лунають заяви про нібито підготовку збройного наступу України на територію тимчасово окупованих територій Донецької й Луганської областей.
  • Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запевнив, що Україна готова до протидії спробам почати агресію зсередини, зокрема, спецназ готовий розстрілювати будь-яких "гіркіних", які будуть підбурювати до захоплення урядових будівель або повалення законної української влади.
  • За повідомленнями ізраїльських журналістів, американське керівництво нібито таємно повідомило лідерів Ізраїля, що Росія готова почати широкомасштабний наступ в Україні 15 лютого.
  • Німецьке видання Der Spiegel заявило, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.

Теми: РосіявійнаВагнерДонбас
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