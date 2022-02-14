В Україну прибувають російські бойовики зі спецслужб Росії – західна розвідка

Російські військові без розпізнавальних знаків у Криму в 2014 році. Фото: Getty images

Розвідка країн-членів НАТО твердить, що на території України збільшилася кількість російських бойовиків, які підпорядковані російським спецслужбам.

Джерело: Reuters з посиланням на три неназвані джерела в оборонних відомствах західних країн

Деталі: Ці джерела повідомили, що Росія може готувати провокації з цими бойовиками, аби створити привід для початку широкомасштабного вторгнення.

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За даними джерел журналістів, вони можуть мати завдання посіяти сум’яття серед населення або готувати вбивства конкретних людей із застосуванням особливого виду зброї

Бойовики з різних російських приватних військових компаній потайки прибувають до України. За даними розвідок НАТО, вони мають контакти з керівництвом розвідувальних відомств Росії, передусім із ФСБ та ГРУ Міноборони Росії.

Одне джерело стверджує, що до тимчасово окупованого Донецька нещодавно прибув колишній офіцер ГРУ РФ, який також брав участь у бойових діях у складі ПВК "Ваґнер".

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За словами джерел, ці "ваґнерівці" очолюють процеси з транспортування зброї та військової підготовки бойовиків проросійських незаконних угруповань – так званих "ДНР" і "ЛНР".

Крім того, нібито на кордоні України з Росією розташований підрозділ бойовиків "Ваґнер", які нещодавно пройшли тренування на базі ГРУ в Краснодарському краї.

Джерела журналістів стверджують, що з початку 2022 року присутність інших російських ПВК на території України також збільшилася.

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