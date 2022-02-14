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В Украину прибывают российские боевики из спецслужб России – западная разведка

Денис КарловскийПонедельник, 14 февраля 2022, 17:58
В Украину прибывают российские боевики из спецслужб России – западная разведка

Разведка стран-членов НАТО утверждает, что на территории Украины увеличилось количество российских боевиков, подотчетным российским спецслужбам.

Источник: Reuters со ссылкой на три неназванных источника в оборонных ведомствах западных стран

Детали: Эти источники сообщили, что Россия может готовить провокации с этими боевиками, чтобы создать повод для начала широкомасштабного вторжения.

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По данным источников журналистов, они могут иметь задачу посеять сумятицу среди населения или готовить убийства конкретных людей с применением особого вида оружия.

Боевики из разных российских частных военных компаний тайно прибывают в Украину. По данным разведок НАТО, у них есть контакты с руководством разведывательных ведомств России, прежде всего из ФСБ и ГРУ Минобороны России.

Один источник утверждает, что во временно оккупированный Донецк недавно прибыл бывший офицер ГРУ РФ, который также участвовал в боевых действиях в составе ЧВК "Вагнер".

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По словам источников, эти "вагнеровцы" возглавляют процессы по транспортировке оружия и военной подготовке боевиков пророссийских незаконных группировок - так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, якобы на границе Украины с Россией расположено подразделение боевиков "Вагнер", недавно прошедших тренировки на базе ГРУ в Краснодарском крае.

Источники журналистов утверждают, что с начала 2022 года присутствие других российских ЧВК на территории Украины также увеличилось.

Предыстория: 

  • С января американские чиновники заявляют, что Россия готовит провокацию как повод для вторжения.
  • В российских властях и руководстве незаконных вооруженных формирований на Донбассе звучат заявления о якобы подготовке вооруженного наступления Украины на территорию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заверил, что Украина готова противодейтсовать попыткам начать агрессию изнутри, в частности, спецназ готов расстреливать любых "гиркиных", которые будут подстрекать к захвату правительственных зданий или свержению законной украинской власти.
  • По сообщениям израильских журналистов, американское руководство якобы тайно сообщило лидерам Израиля, что Россия готова начать широкомасштабное наступление в Украину 15 февраля.
  • Немецкое издание Der Spiegel заявило, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.

Темы: РосcиявойнаВагнерДонбасс
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