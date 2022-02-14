В Украину прибывают российские боевики из спецслужб России – западная разведка

Разведка стран-членов НАТО утверждает, что на территории Украины увеличилось количество российских боевиков, подотчетным российским спецслужбам.

Источник: Reuters со ссылкой на три неназванных источника в оборонных ведомствах западных стран

Детали: Эти источники сообщили, что Россия может готовить провокации с этими боевиками, чтобы создать повод для начала широкомасштабного вторжения.

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По данным источников журналистов, они могут иметь задачу посеять сумятицу среди населения или готовить убийства конкретных людей с применением особого вида оружия.

Боевики из разных российских частных военных компаний тайно прибывают в Украину. По данным разведок НАТО, у них есть контакты с руководством разведывательных ведомств России, прежде всего из ФСБ и ГРУ Минобороны России.

Один источник утверждает, что во временно оккупированный Донецк недавно прибыл бывший офицер ГРУ РФ, который также участвовал в боевых действиях в составе ЧВК "Вагнер".

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По словам источников, эти "вагнеровцы" возглавляют процессы по транспортировке оружия и военной подготовке боевиков пророссийских незаконных группировок - так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, якобы на границе Украины с Россией расположено подразделение боевиков "Вагнер", недавно прошедших тренировки на базе ГРУ в Краснодарском крае.

Источники журналистов утверждают, что с начала 2022 года присутствие других российских ЧВК на территории Украины также увеличилось.

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